April wordt een fantastische maand voor deze sterrenbeelden

Ben je een Ram, Tweelingen of Kreeft? Dan komt er goeds jouw kant op.

Ram

Een jaar ouder en wijzer. Mede daarom is deze periode al speciaal. Wat het nog beter maakt, is de positieve energie die je nu meemaakt. Je zit lekker in je vel en dat is te zien: je straalt. Van alle maanden is april misschien wel je ‘geluksmaand’, met 11 april als je geluksdag. Bereid je voor op hartstocht. Tijd om een date in te plannen?

Tweelingen

Ken je dat liedje van John de Bever waarin hij ‘jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’ zingt? Nou, dat dus. Met het aanbreken van de lente breekt ook het sociale seizoen aan, iets waar jij als Tweelingen naar uitkijkt. Je krijgt energie van afspreken met je dierbaren en gaat een vrolijke maand tegemoet. Het is ook een goede periode om doelen te stellen en te behalen. Succes!

Kreeft

Van alle sterrenbeelden sta jij als Kreeft in je kracht deze maand. Dat komt omdat Mars, de ‘machtige’ planeet, nu in Kreeft staat. In normale taal betekent het dat je je in lange tijd niet zo zelfverzekerd hebt gevoeld. Je bent niet te stoppen en voelt je onoverwinnelijk. Tijd om niet enkel te fantaseren over je dromen, maar ook om ze na te jagen. Daar is het nu de beste tijd voor.

Bron: Freundin