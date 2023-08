De dromen van déze drie sterrenbeelden komen deze week uit

Schorpioen

Als er één sterrenbeeld is dat altijd blijft dromen, dan is het de Schorpioen wel. Dit sterrenbeeld is al langere tijd bezig met het verwezenlijken van een aantal specifieke dromen, maar tot nu toe wil het nog niet echt lukken. Deze week komt daar verandering in en wordt de Schorpioen eindelijk beloond voor zijn of haar wilskracht. Je bereikt deze week een grote mijlpaal in je leven en je kunt eindelijk je succes gaan vieren. Geniet van dit moment!

Weegschaal

Weegschalen verlangen al een tijdje naar een gelukkige, harmonieuze relatie. Maar op de één of andere manier hebben ze het tot nu toe niet getroffen. Op dit moment zijn ze op een punt aangekomen dat ze eigenlijk de hoop willen opgeven, maar deze week is hét moment om toch nog één keer hard je best te gaan doen. Je hebt eindelijk de moed gevonden om mensen te benaderen die je al een tijdje op het oog hebt, dus maak hier gebruik van. Wees jezelf en flirt er lekker op los, alleen dan zal je droom van het vinden van je grote liefde uitkomen.

Vissen

Vissen zijn geneigd om veel aan zichzelf te twijfelen. Geheel onterecht, want als ze het willen kunnen ze alles bereiken wat ze maar willen. Het enige wat ze hiervoor nodig hebben is een beetje lef. Deze week komt daar eindelijk verandering in, want Mercurius en Mars geven een extra duwtje in de rug waardoor Vissen het eindelijk aandurven om werk te maken van hun dromen. Dit gaat een week worden van successen, dus maak er optimaal gebruik van!

Bron: Freundin