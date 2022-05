De tarotkaart van 1 mei: Stier, vandaag ontdek je iets wat geheim moest blijven

Deze tarotkaart staat voor: De Hogepriesteres is de meest mysterieuze vrouw uit het deck. Zij ziet en weet alles, maar dat zul je haar nooit horen zeggen. Geen geheim blijft onontdekt en daarom vinden anderen haar soms zelfs een beetje griezelig.

RAM

Van flirten is nog nooit iemand doodgegaan, maar als je er een hele affaire op nahoudt, denk dan onderweg ook even aan het hartzeer dat je een ander aandoet. Biecht het op, je partner heeft het door.

STIER

Jij hebt genoeg aan een half woord. Voordat mensen om je heen zich gaan verdedigen, weet jij al welke kaarten ze voor jou verborgen willen houden. Vandaag ontdek je iets wat geheim moest blijven.

TWEELINGEN

Jij vindt je droom misschien heel erg raar en onsamenhangend, maar schrijf hem nog eens op. Er zitten allemaal verborgen boodschappen in onze dromen. Analyseer de droom met creativiteit en speelsheid.

KREEFT

Jij hoeft maar een kamer binnen te stappen en weet meteen hoe de hazen lopen. Dat maakt je niet overal populair. Zeker vandaag niet. Sommigen vinden je een ‘witte heks’. Laat ze lekker. Jij weet beter.

LEEUW

Als jij naar die eerste ingeving durft te luisteren over je nieuwe collega of een vriendin van een vriendin, dan hoef je achteraf geen spijt te hebben. Jij doorziet meteen hun joviale karakter en masker.

MAAGD

De Hogepriesteres is vandaag jouw BFF! Je mag naast je geweldige analytische vermogens nu ook jouw intuïtieve vermogens inzetten. Je ziet, voelt en weet alles. Waarom zou je daar geen gebruik van maken?

WEEGSCHAAL

Vertrouw vandaag op jouw onfeilbare intuïtie, het is je meest zuivere raadgever en betrouwbare vriend! Je hebt supersonische x-ray ogen: je kijkt letterlijk en figuurlijk door iedereen en alles heen.

SCHORPIOEN

Je mag je wijsheid alleen met anderen delen als ze daar expliciet om vragen. Dat is verstandiger! Zet je hoofd even helemaal uit. Zoek de stilte op en je krijgt magische en nieuwe antwoorden aangereikt.

BOOGSCHUTTER

Niets is wat het lijkt. Zien wat er werkelijk is, is wat anders dan willen zien wat er niet is. Snoer die eeuwige bemoeial in je eigen hoofd vandaag z’n mond. Je gaat van betweter naar orakel. Dat past beter!

STEENBOK

Je hebt vandaag helemaal niets aan je redelijkheid. Vandaag moet je blindvaren op je eigen gevoel. Maak er een spelletje van en kijk morgen eens opnieuw of je vandaag de goede keuze hebt gemaakt.

WATERMAN

Als je vandaag behoefte hebt aan een stiltedag, is dat een idee dat perfect bij vandaag past. In die oase van rust komen er vanzelf nieuwe spruiten van leven uit je ziel. Geniet van je eigen wijsheid.

VISSEN

Jij wilt het liefst liefde en harmonie voor iedereen. De oorlogsbeelden doen je van binnen huilen. Je weet niet wat je moet doen om het leed van de wereld te verzachten. Ga niet koppie onder van mededogen.