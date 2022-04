Deze tarotkaart staat voor: een wijze vrouw die rechtvaardig kan handelen. Je hebt veel levenservaring opgedaan en kunt die nu inzetten. Het motto is hier: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Jij zegt in alle fairheid waar het op staat. Op het werk ben je handig, vlot en zeer zelfstandig bezig.

Ram

Hanteer je een zwaard om knopen door te hakken? Doe het met liefde! Laat mensen weten dat ze evengoed op je steun kunnen rekenen. Op die manier ben je een regenboog in andermans regen.

Stier

Ploeteren, zwoegen en sjouwen. Jij geeft het gezegde ‘vakmanschap is meesterschap’ nieuw elan. Tussen het bikkelen door is het goed rusten. Verwen jezelf met iets dat je graag wilt hebben.

Tweelingen

Woorden schieten tekort, geef vandaag niet overal je mening op. Reageren hoeft niet meteen, dat kan ook later. Denk daarbij als Yoda uit Star wars: ‘Do or do not, there is no try.’

Kreeft

De Koningin van Zwaarden combineert uitstekend met jouw gevoelige aard, het geeft je een extra sterke ruggengraat. Je hebt nu de moed om iemand fijntjes jouw waarheid te zeggen. Hou je niet in!

Leeuw

Achter elke sterke vrouw staat... een sterke vrouw! Denk vandaag aan je moeder(figuur): welke eigenschappen van haar bewonder je? Wat heb je van haar geleerd? Proost op haar, en op jezelf.

Maagd

Jouw raad en daden vallen in de smaak, dus houd je niet in om ze te geven. Best kans dat iemand tegen je opkijkt. Bedenk dat een ware held ook de harten van zijn vijanden verovert.

Weegschaal

Alle kanten van een verhaal zien, maakt je de ideale scheidsrechter. Wie help je met wijze woorden? Let op bij kinderen: zij doen wat je doet, niet wat je zegt. Geef het goede voorbeeld.

Schorpioen

Zonder tegenslag bestaat geen overwinning. Kun je je ongelijk toegeven en toch fair blijven? Je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn, maar je kunt wel vriendelijk zijn. Dat lukt nu prima.

Boogschutter

Jij weet als geen ander: je leeft niet om te werken. Filosoferen met vrienden, bijpraten met je partner, (reis)plannen maken... dat geeft energie. Geniet ervan, je verdient het.

Steenbok

Als onderneemster – op het werk of binnen je gezin – leg je de lat hoog. Best kans dat iemand je wil komen versterken. En is het eenzaam aan de top? Geniet vooral van het mooie uitzicht.

Waterman

Voel je je alleen? Een beetje verdrietig? Omdat je je tijd vaak vooruit bent met je innovatieve ideeën, kunnen mensen je vreemd vinden. Zie jezelf als een ‘limited edition’, geniet ervan!

Vissen

Verlang je naar een arm om je heen? Naar de woorden: ‘alles komt goed’? Hier zijn ze! Je kwetsbaar opstellen is prima, het toont juist dat je krachtig bent. Het meervoud van lef is immers leven.