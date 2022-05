Deze tarotkaart staat voor: De Gehangene vraagt je om een strategische pauze te nemen of om de zaken vanuit een ander perspectief te bekijken. Timing is alles, dus waarom vandaag een steen de berg oprollen, als morgen een ander het doet?

RAM

Koppigheid is een geweldige eigenschap. Het wordt pas dommigheid als je het overal voor wilt inzetten. Waarom neem je niet een time-out en kijk je hoe de hazen lopen? Je kunt je energie nu slimmer inzetten.

STIER

Van alle dierenriemtekens ben jij degene met het meeste geduld. Dat is fijn, want de kaart De Gehangene waarschuwt je dat het totaal geen zin heeft om er vaart achter te zetten. Speel het spel mee.

TWEELINGEN

Er is niets mis met een dagje een time-out nemen. Als je de zaken eerst in je hoofd grondig onderzoekt, lijkt het aan de buitenkant alsof je niets doet, maar eigenlijk ben je heel efficiënt en goed bezig.

KREEFT

Je hebt vandaag bijna een filosofisch aura om je heen. Je begrijpt anderen voordat ze hun standpunten hebben toegelicht. Het is zo fijn om met iedereen in harmonie te zijn, maar boven alles met jezelf.

LEEUW

Soms word je bekaf van overal bovenop zitten. Over-alertheid, dat is het eerste teken van stress. Schakel even terug en observeer wat er met je aan de hand is. Controle is mooi, maar met de flow meegaan is slim.

MAAGD

Het is zeer frustrerend dat je alles twee keer moet uitleggen voordat anderen eindelijk snappen waarover je het hebt. Probeer toch geduld op te brengen. Vergelijk het met iets wat jij zelf moeilijk vindt.

WEEGSCHAAL

Het is heel goed om anderen proberen te begrijpen, maar waarom zou je voor de verandering niet eens vasthouden aan je eigen standpunten. Je hebt er goed en lang over nagedacht en dit is wat jij wil. Doen!

SCHORPIOEN

Soms heb je gewoon wat tijd voor jezelf nodig. Hergroeperen is een hele normale, menselijke behoefte. Leg aan de mensen om je heen uit dat het geen afwijzing is, maar dat je zorgvuldig met jezelf omgaat.

BOOGSCHUTTER

Als je altijd denkt dat jij de wijsheid in pacht hebt, sluit je dan andere opties bij voorbaat niet uit? Het mooie van samenwerking is dat anderen je ergens op kunnen wijzen, dat je zelf niet ziet.

STEENBOK

Zonder haast gaat alles veel sneller. Soms moet je afremmen om eerder bij de finish te komen. Dat geldt in zaken, sport en ook in de liefde. Dus waarom pushen, als je nu al weet dat het geen zin heeft?

WATERMAN

Vandaag is het belangrijk dat je lang gekoesterde ideeën over hoe iets zou moeten zijn, loslaat. Overgave is een kunst, die maar weinigen willen leren. Begin vandaag met oefenen, je hebt namelijk alle tijd.

VISSEN

Jij weet als geen ander dat alles gebeurt op z’n eigen tijd. Daarom heb jij helemaal geen moeite om een stap terug te zetten en op je gemak eens te kijken waar dit ‘circus’ naar toe gaat. Zelfkennis is key!