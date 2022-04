Deze tarotkaart staat voor: Met Staven Acht gaat alles met een flinke vaart. Eerst was het stroperig, maar deze dag heeft peper in z’n kont. Je ontvangt een belangrijk bericht. Spannend, wat zal het zijn? En, nog belangrijker: van wie?

Ram

Zat eerst belangrijke communicatie op slot? Nu staan alle communicatieseinen op groen. Misschien word je verrast, laat iemand eindelijk z’n kaarten zien en krijg je een liefdesverklaring.

Stier

Vandaag is een ideale dag om contracten te tekenen of een commitment aan te gaan, waarbij je het achterste van je tong moet laten zien. Best lekker om eindelijk te zeggen wat je echt denkt en voelt.

Tweelingen

Oh wat spannend, je krijgt (via social media?) een verrassend bericht onder je neus dat de boel flink opschudt. Misschien krijg je een droompuppy toegewezen of wil er iemand met je op een romantische date.

Kreeft

Je kunt vandaag eindelijk knopen doorhakken, die maar niet uit de knoop wilden. Je voelt je sterk en weet precies wat je wilt. Ook de mensen om je heen zien je vuur. Niet terughoudend zijn vandaag. Go!

Leeuw

Met de Acht van Staven weet je zeker dat er vandaag iets spannends voor de deur staat. Het gaat in een verrassend hoog tempo en gelukkig vind jij dat geweldig. Glij mee van die snelle glijbaan. Geniet ervan.

Maagd

Je hebt geen tijd meer om naar de details van je project te kijken. Vandaag moet je beslissen. Het is veel verstandiger om zelf de touwtjes in handen te nemen. Regel nu alles op jouw voorwaarden.

Weegschaal

Het is best spannend, als je een lange periode iets gewenst hebt en die wens staat ineens voor je deur. Doe je open of doe je net of je niet thuis bent? Deze nieuwe verbintenis gaat niet vanzelf weg. Doe open!

Schorpioen

Het was misschien verstandiger geweest als je de mensen om je heen had ingelicht over je plannen. Nu voelen ze zich behoorlijk overvallen door jouw spontaniteit. Gun ze wat tijd. Het komt goed.

Boogschutter

Je kunt vandaag open kaart spelen en duidelijk aangeven dat je klaar bent voor de volgende stap. Een nieuwe liefde of je baas kunnen niet ruiken dat jij klaar bent voor intensivering van jouw commitment.

Steenbok

Er komt onverwachts iemand naar je toe, die je planning voor deze week overhoop gooit. Het kan een romantische trip, promotie of (freelance) project zijn dat uit de lucht komt vallen. Go with the flow, Steenbok.

Waterman

Dat is schrikken, je krijgt vandaag zomaar de goedkeuring in je mail van iets waarnaar je al heel lang hengelt. Nu is het heel belangrijk dat je snel meeschakelt. Bel diegene meteen op. It’s a deal.

Vissen

Vandaag zou je zomaar tijdens je meditatie of yogaoefeningen een doorbraak kunnen krijgen op spiritueel vlak. Iemand van gene zijde heeft een boodschap voor je. Rustig en kalm blijven. Alles is liefde.