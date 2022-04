Deze tarotkaart staat voor: Bekers Tien is een zalige kaart omdat deze een dag van harmonie en liefde aankondigt. Alles in de familie loopt op rolletjes of een nieuwe liefde belt aan. En als het stil blijft aan jouw deur, onderneem dan zelf iets!

Ram

Vandaag is een zorgeloze dag. Of je vandaag jarig bent of (nog) niet, het is een prachtige dag om het leven te vieren met de mensen van wie je houdt. Het is echt een roze dag met een mooie dubbele regenboog.

Stier

Harmonie en familie zijn alles voor je, maar vandaag ben je daar extra sentimenteel over. Je voelt je rijk en gezegend met zoveel gezonde dierbaren om je heen. Sta open voor nieuwe vrienden en collega’s.

Tweelingen

Alle ruzies, conflicten en kibbelpartijen liggen achter je. Vandaag voel je je gezien en gewaardeerd. Hoe lief dat mensen om je heen ook hun waardering hardop naar je uitspreken. Alles is pais en vree voor je.

Kreeft

Op het thuisfront is alles koek en ei. Zelfs de kinderen gedragen zich voorbeeldig. Je krabt je misschien vandaag even achter je oren: hoe kan mijn leven er opeens zo gelukkig en liefdevol uitzien? Geniet ervan.

Leeuw

Je voelt je gedragen en gezien in je gemeenschap. Dat kan zijn op het werk of op de tennisclub. Je kleurrijke en warme persoonlijkheid staat vandaag centraal en je bent de hoofdattractie voor anderen. Applaus!

Maagd

Vandaag kan zich zomaar een vriendschap aandienen, die een heel leven gaat duren. Soms heb je met iemand een onverklaarbare klik, die alle verstand te boven gaat. Analyseer het alsjeblieft niet kapot.

Weegschaal

Het is een harmonische dag en daarom is het niet verwonderlijk dat zich ook op zakelijk gebied opeens nieuwe, belangrijke contacten aandienen. Je hoeft echt niet altijd zelf hard te werken voor je geluk.

Schorpioen

Je weet vanuit je hart dat iedereen heel blij met je is, omdat jij degene in de familie bent die altijd alles regelt. Soms heb je het gevoel dat niemand al je extra inzet ziet, maar vandaag word je in het zonnetje gezet.

Boogschutter

De sterren zijn je vandaag gunstig gezind, want er hangt geluk aan je kont. Hoe zalig dat alle emotionele connecties volledig in bloei staan. Probeer niets krampachtig te bewaren. Dit is een tijd van overvloed.

Steenbok

Het hele huis ziet er piekfijn uit. De eerste bloemen staan in bloei en de ramen zijn gelapt. Ook aan de buitenkant is te zien, dat hier iemand woont die alle zaken op een rijtje heeft. Geluk is een simpel verhaal.

Waterman

Van de buitenkant lijkt jouw leven op het perfecte plaatje, maar er zit een steentje in je schoen? Waar maak je je zo druk over? In plaats van zo te piekeren, kun je ook omarmen wat er nu is. Morgen is ver weg.

Vissen

Op een dieper niveau staat deze kaart voor naastenliefde. Het raakt je hart vandaag extra dat er zoveel onrecht en onrust is. Lever een actieve bijdrage, financieel of met hulp. Draag bij, heb lief.