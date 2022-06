Deze tarotkaart staat voor: De Ster is de kaart van heling en rust. Maar zij staat ook voor lang gekoesterde wensen, die eindelijk uitkomen. Verlang jij met alles wat je hebt en bent naar een soulmate of meer zelfliefde? Er is iets moois naar je onderweg.

Ram

Vandaag kun je met de Ster kaart onder een douche van magie stappen als je daar bewust voor kiest. Vier het leven en dan zul je mensen vinden die dat ook willen. Hoera! Voorbestemde verrassingen volgen.

Stier

Vandaag word je met De Ster kaart aan alle kanten onzichtbaar gesteund. Je hebt geen idee wie of wat het doet, maar je voelt het goed. Het kan in het begin wat overweldigend aanvoelen. Ontvang!

Tweelingen

Genezing en heling hoeft geen lang proces te zijn. Met De Ster kaart kan een gebroken hart opeens geheeld zijn. Of kan er na een lange periode van zelfgekozen eenzaamheid, opeens weer tijd zijn voor liefde.

Kreeft

Wanneer je er vandaag voor kiest om te leven vanuit harmonie, zal er meer liefde en voorspoed naar je toekomen. Alles is met elkaar verbonden. Wees lief voor jezelf en anderen behandelen jou beter.

Leeuw

Vandaag voel je je echt een creator. Het kan zijn dat je mooie muziek maakt, een schilderij of een geweldige taart bakt. Een kunstenaar kent vele gezichten en vormen. Zolang je focus maar ligt op levenskunst.

Maagd

Identificeer je niet langer alleen maar met je problemen. Zie ze als groeistukken, dan is het ook veel leuker om een oplossing te vinden. Wees dankbaar voor wat er nu al is. Dan groeit de rest vanzelf terug.

Weegschaal

Helaas kun je balans in jezelf niet kopen bij de supermarkt. Neem een dagje vrij van social media en kijk waar je behoefte aan hebt. Is het aan de stilte? Wil je op tafel dansen? Waar laad jij weer van op?

Schorpioen

‘Na regen komt zonneschijn’ is een cliché, maar met de Ster kaart heb je het geluk dat er nu een luwte ontstaat, waarin je even weer helemaal tot jezelf kan komen. Je hoeft er niets voor te doen. Leun achterover.

Boogschutter

Laat je controle over de uitkomst los. Zaken komen beter tot hun recht als ze in de flow vanzelf ontstaan. Dus stop je Excelsheet weer in een mapje. Bestel een lekkere cocktail of een grote ijscoupe. Fun is key!

Steenbok

Het kan zijn dat je je vandaag wat eenzamer dan anders voelt. Geef er gewoon aan toe en raak niet in paniek. Je zult zien dat in die stilte een groot geschenk op je ligt te wachten. Onthoudt; stilte is inspiratie.

Waterman

Vandaag is een kantelpunt, blijf je het oude doen waar je moe van wordt of durf je het los te laten? Er gaat dan natuurlijk een deur dicht, maar deur die opengaat bevat zoveel mooie verrassingen. Jackpot!

Vissen

Heb je al een paar dagen ene knagend gevoel, maar weet je niet wat er mis is. Mediteer erop of maak een lange wandeling. Na tien minuten, kan het perfecte idee voor jouw zalige zielenrust al aan je verschijnen!