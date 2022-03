Deze tarotkaart staat voor: volharding en uithoudingsvermogen. Je ziet kansen en manieren om ze te bereiken. Een geliefde voelt betrouwbaar en veilig. Single? Dan staat het trekken van deze ridder voor die mogelijke vaste relatie. Op de werkvloer is het buffelen! Plannen krijgen vorm en inzicht groeit.

Ram

‘Is dit alles?’ Die Doe Maar-song kan door jouw achterhoofd spelen. Het leven is wat saai, je wilt actie. Push anderen niet, maar richt je op jezelf. Rek je eigen grenzen op, net als je spieren.

Stier

Hoe bouw je aan groei? Door de basis voor elkaar te hebben. Kijk vandaag eens naar alles wat jou een veilig gevoel geeft. En koester het. Feestjes? Breng vooral je ontwapenende glimlach mee.

Tweelingen

Wat wil jij in de toekomst oogsten? Een gezin? Een mooi pensioen? Dat stekje op een mooi plekje? Zoek de zaadjes bij elkaar. En plant een mooie dag om later te kunnen plukken.

Kreeft

Een huis is geen thuis zonder geliefde. Maak het samen gezellig, dat is jou wel toevertrouwd. Op het werk kun je ver komen, mits je dichtbij jezelf blijft. Ken je waarde! Voeg er btw aan toe!

Leeuw

Zorgen verdwijnen waar vertrouwen begint. Ondanks rumoer in de wereld ervaar jij geen stress. Pak je gieter en geef alles water wat jij wil laten groeien. Er gaan deuren voor je open.

Maagd

Bruggen bouwen doe jij ook in relaties. Geven is leuk, maar weet je ook hoe je moet ontvangen? Vertel wat jij nodig hebt. En: bedenk dat begrip tonen niet hetzelfde is als gelijk geven.

Weegschaal

Wie goed doet, goed ontmoet. Jij vertrouwt op dat gezegde en geniet van groei om je heen. Kijk vandaag terug op de afgelopen twee jaar. Wat heeft het je gebracht? Vier je succes!

Schorpioen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Verlang je nog naar een relatie? Bouw als een ijverig vogeltje aan je nest. Moeilijk? Jij weet dat het niet onmogelijk betekent.

Boogschutter

Maak niet alle fouten zelf, laat je collega’s er ook een paar maken. Moeilijke wegen leiden vaak tot de mooiste uitzichten. Jij geniet van wat je allemaal hebt bereikt. Groeien voelt goed!

Steenbok

Van wie krijg jij aandacht? Ook als je niet graag in het middelpunt staat, geniet je van attenties. Vissen naar complimenten is toegestaan. Doe het met een knipoog en je oogst in meervoud.

Waterman

Gaat het leven niet de kant op die je wil? Wil dan de kant die het opgaat. Geldt ook voor de liefde: hou van de mensen die van jou houden. Jouw vibe trekt jouw tribe aan als een magneet.

Vissen

Ben je als een zalm die tegen de stroom in zwemt? Of laat je je op je rug drijven als een otter? Dat laatste is helemaal jouw sfeer. Maak tijd voor meditaties. Dan ontstaat iets vanuit het niets.