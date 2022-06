Deze tarotkaart staat voor: het is feest! Er is iets waardevols en belangrijks bereikt. Je voelt je dankbaar en zorgeloos. De liefde bloeit, je kunt het goed vinden met elkaar. Je hebt samen iets succesvol doorstaan. Op het werk is er goede samenwerking, geld is binnen of een project is goed afgerond.

Ram

Dat je zelf de slingers moet ophangen in het leven, hoeft niemand jou te vertellen. Je bent nu niet bezig met morgen, maar met genieten. Goed gezelschap verzamelt zich als vanzelf om je heen.

Stier

Het weer van vandaag? 99% kans op wijn! Waarom wachten op het weekend als je nu iets kunt vieren? Zit een feestje er niet in? Trakteer jezelf dan minimaal op een lekkere lunch. Je verdient het!

Tweelingen

Het leven is kort, dus lach nu je nog steeds je eigen tanden hebt! Aan het daten? Dan geldt: stop met zoeken. Doe wat je leuk vindt en deel dat, dan komt de liefde vanzelf naar je toe.

Kreeft

Accepteer je leven vandaag eens precies zoals het is. Richt je blik op die bloemen op je bureau, balkon of in de tuin. En de klaprozen in de berm. Zonder mitsen en maren is het beter feesten.

Leeuw

Richt je zonnige blik op iemand die het kan gebruiken. Zet samen de bloemen buiten. Ga naar buiten in plaats van te Netflixen. Een ommetje in je eigen buurt brengt verrassende ontmoetingen.

Maagd

Voet van het gas! Het is nu tijd om die bezige bij uit te laten rollen. Veeg je agenda leeg en geniet van een luie baaldag. De wereld vergaat niet als jij niet meedoet aan de ratrace.

Weegschaal

Ongedwongen genieten zijn nu jouw magische woorden. Nodig je partner – of een vriend(in) – uit voor een patatje of ijsje op de hoek. Geniet ervan en vooral van elkaar.

Schorpioen

Sta vandaag eens stil bij de liefde. Niet alleen die voor je partner, maar ook die voor familie en vrienden of collega’s. Merk hoe je ‘zacht’ wordt als je aan hen denkt. Ze voelen het!

Boogschutter

Deze feestkaart volgt vaak na een prestatie. Wat heb je bereikt? Meer begrip in je relatie? Een betere werksfeer? Beter contact met familie? Vier vandaag dat gevoel van voldoening.

Steenbok

Geen eisen, geen verwachtingen, geen voorwaarden... Voel eens hoeveel ontspanning dat geeft. Sta stil bij alles waarvoor je dankbaar bent en voel het in je hart. Klopt het nog krachtig? Yes!

Waterman

Je hebt gezaaid, nu mag je oogsten. Plan of vier dat feestje en maak je geen zorgen of iedereen wel komt opdagen. Zit dat feestje er niet in? Maak een bellijstje en praat met iedereen bij.

Vissen

Relationele knopen ontward? Puin uit de weg geruimd? Het is tijd om je haren los te gooien en die extra felle lipstick op te doen. Leg je moetjes aan de kant, maak alles vast met ge-nietjes.