Deze tarotkaart staat voor: De Keizer leert je dat structuur, toewijding en volharding belangrijk zijn. Combineer je die drie zaken, dan zul je altijd slagen in het leven. Zorg dat je niet afgeleid wordt, vandaag is de perfecte dag om ‘dingen’ af te ronden.

Ram

Veel mensen zoeken antwoorden buiten zichzelf bij een soort goeroe of een manager. Je hebt echt een uitstekend werkend brein en genoeg leiderschapskwaliteiten. Geef jezelf raad en overzichtelijke adviezen.

Stier

Snoer die eeuwige pessimist in je hoofd voor vandaag totaal de mond. Zoek de stilte op en je krijgt zowel je amoureuze als financiële adviezen op een presenteerblaadje. Vraag jezelf niet af hoe dat kan, geniet ervan.

Tweelingen

Jij gaat vandaag je eigenwijze gang, zonder je ook maar iets aan te trekken van de groepsdruk. Jij doet het helemaal op jouw manier. Durf je gevoelens echt onder ogen te zien. Stel vervolgens grenzen.

Kreeft

Jij trekt in deze week de meest betrouwbare kaart van het deck: De Keizer. Een oude, wijze man, die je vriendelijk doch dringend vraagt je verantwoording te nemen. Geen woorden, maar daden.

Leeuw

Zorg dat je niet wordt afgeleid. Ruim de zaken op of doe ze helemaal de deur uit. Een (online) cursus van Marie Kondo doet wonderen voor je op kleur gerangschikte boekenkast. Wees extra selectief.

Maagd

Jij bent het vandaag het meest efficiënt en perfectionistisch met deze Keizer-energie. Misschien is het daarom wel wijs om je zaken echt op orde te brengen. Stroop je mouwen op en geniet van het resultaat.

Weegschaal

Breng structuur aan in je plannen: een begin, een midden en een eind. En maak het af. Je mag best wat strenger zijn voor de mensen om je heen. Als jij je grenzen niet aangeeft, zullen ze die niet respecteren.

Schorpioen

Ga je nu door tot het klaar is? Vandaag is een prima dag om opgestarte plannen en ideeën weer op te pakken. Soms moet je even doorzetten. Maar dat hoeft men jou eigenlijk geen twee keer te zeggen.

Boogschutter

Je mag best even bang zijn, maar een echte leider stapt uit haar eigen schaduw en doet boven alles wat goed is voor haarzelf. Hoe kun je andere mensen advies geven, als je niet echt voor jezelf zorgt?

Steenbok

Het verwijt dat mensen je regelmatig maken is dat je te streng bent voor jezelf én voor anderen. Doe het vandaag anders. Zorg dat je advies doordrenkt is met wijsheid en liefde.

Waterman

Doordat je na een onduidelijke periode vandaag alles weer in perspectief ziet, heb je meteen zicht op het grote plaatje. Wanneer je verbonden bent met je hart, kun je putten uit oneindig potentieel.

Vissen

Je besteedt je Keizerlijke energie als enige aan je gezin, familie en je beste vrienden. Wat een heerlijk, warm idee. Nu de zon weer schijnt, mag jij aan iedereen voorstellen om meer van het leven te genieten.