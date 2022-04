Deze tarotkaart staat voor: vandaag goochel jij je eigen feestje/realiteit tevoorschijn. Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan. Je bent actief, mysterieus en doortastend. Anderen gaan automatisch opzij als jij eraan komt en geven jou ongevraagd je zin.

Ram

Jij gelooft met je romantische aard diep van binnen in wonderen, maar vandaag verassen ze je toch op een positieve manier. Het is zo leuk dat wat je al dagen vurig wenst, nu opeens in je leven verschijnt.

Stier

Hoe zou jij meer magie in je leven kunnen toelaten? Analytisch vermogen is geweldig voor de boekhouding, maar het leven en de liefde beantwoorden aan andere wetten. Doe eens gek! Make a wish.

Tweelingen

Je creativiteit gaat vandaag door het dak. Het is nauwelijks te bevatten, waar al die geweldige ideeën ineens vandaan komen. Schrijf ze op en rangschik ze van ‘zeer goed’ naar ‘geweldig’.

Kreeft

Zet bij alles wat je doet vandaag jouw intuïtieve ingevingen voorop. Je ziet, voelt en weet alles. Het lijkt wel of je een nieuwe bril met röntgenstralen hebt: je kijkt letterlijk en figuurlijk door alles en iedereen heen.

Leeuw

Vandaag is de meest gunstige dag van de week om een wens te doen. Wees niet bescheiden, maak een grote, magische wens. Hoe die uiteindelijk uitkomt, is niet iets waar jij je zorgen over hoeft te maken.

Maagd

Jij kunt in wezen alles manifesteren wat je wilt, maar dan zal je toch je kritische mind een lolly moeten geven. Met manifesteren werkt het niet als je tussen twee gedachten hinkelt. Sta stil en maak een besluit.

Weegschaal

Mag je jezelf verwennen met iets wat je al heel lang wilt? Soms is jezelf toestemming geven het enige wat nodig is om je wens uit te laten komen. Pak de telefoon of schrijf die mail. Doe het gewoon!

Schorpioen

Je mag vandaag ongevraagd je wijsheid met iedereen delen. Zet je hoofd uit en zoek ook de stilte op. Daar krijg je jouw antwoorden zomaar vanuit het onzichtbare geluidloos aangereikt.

Boogschutter

Vandaag heb je een nieuwe BFF, en dat is jouw onfeilbare intuïtie. Ook in praktische en financiële zaken is het je meest betrouwbare vriend. Luister niet naar wat anderen willen. Vertrouw echt op jezelf.

Steenbok

Je durft het bijna niet hardop tegen anderen te zeggen, maar je bent er zelf vandaag van overtuigd dat je kunt toveren. Alles wat je wenst, is er vanuit het niets: groen stoplicht, parkeerplek, je favoriete broodje.

Waterman

Ben je te gulzig geweest met visualiseren en manifesteren en ligt er nu meer op je bord dan je aankunt. Maak gewoon een lange wandeling. Of ga op een terrasje zitten in de zon. Het ‘probleem’ lost vanzelf op.

Vissen

Als je steeds maar blijft wachten op gunstige omstandigheden of je mailbox in de hoop dat iemand jou vraagt, kun je lang wachten. Vandaag kun je spijkers met koppen slaan. Neem het heft in eigen handen!