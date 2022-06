Deze tarotkaart staat voor: zit je in het Maan-licht, dan is deze kaart goed om te dromen, verlangen en fantaseren. Maar de donkere kant van de Maan triggert al je angsten en onzekerheden. Stemmingen kunnen elkaar nu in hoog tempo afwisselen. De kaart daagt je uit om stevig in je schoenen te gaan staan.

Ram

In het maanlicht schrik zelfs jij van dat geritsel in de bosjes. Doe alles voor veiligheid, voorkomen is beter dan genezen. Je bent nu blessuregevoelig, dus kijk twee keer bij het oversteken.

Stier

Waar ben jij blijven hangen in je comfortzone? Kom uit je hangmat en doe vandaag iets dat je spannend vindt. Die nieuwe buur begroeten, die collega uitnodigen, flirten... Je kunt het prima!

Tweelingen

Zal ik wel, zal ik niet? Jouw ondernemende kant wil ervoor gaan, toch ben je voorzichtig. Blijf niet hangen in gepraat, onderneem actie. Een kleine stap kan nu megagrote gevolgen hebben.

Kreeft

Durf je uit je cocon te komen om van een rups in een vlinder te veranderen? Trotseer je angst en neem je gedachten niet te serieus. Laat ze wegvliegen als wolken, ze kunnen je niet raken.

Leeuw

Maanlicht is mooi, maar kijk uit dat je niet struikelt in de schaduw die hij werpt. Iets wat mooi lijkt, kan minder goed uitpakken – en vice versa. Geef twijfels geen kans, neem een zaklamp mee.

Maagd

Stijg in gedachten op als een adelaar en bekijk je leven van bovenaf. Dan lijken grote obstakels heel klein. Weer geland zet je nu heel gemakkelijk stappen in een richting die fijn voelt.

Weegschaal

Deze kaart daagt je uit om je gevoelens niet te beredeneren. Ze zijn niet goed of slecht, maar geven je informatie over welke richting je op wilt. Hint: angst is niet altijd een slechte raadgever.

Schorpioen

Best kans dat jij vannacht wakker schrikt: door een nachtmerrie of een geniaal idee. Schrijf het op en lees later terug. Wat houdt je tegen om dat plan uit te voeren? Navelstaren mag.

Boogschutter

Jij ziet niet zo gauw een gevaarlijke adder in een opgerolde tuinslang. Wanneer ging je voor het laatst op avontuur? Check online voor een fijne last minute.

Steenbok

Alles overdenken en op safe spelen is je tactiek. De Maan kan iets in je losmaken waardoor je jezelf niet herkent. Leun gerust achterover bij dat vleugje drama, het bijt echt niet.

Waterman

Valt er nog oud verdriet te verwerken? Ga in de leer bij een waterteken (Kreeft, Schorpioen of Vissen) en laat die tranen maar rollen. Ook tranen van het lachen kunnen je overvallen.

Vissen

Dagdromend over die (gebonden) leuke man gaat het leven aan je voorbij. Wakker worden! Laat prinsen in luchtkastelen aan je voorbij gaan. Check die Tinderdate of ga op dansen. Hengelen is nu hebben.