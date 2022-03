De tarotkaart van 16 maart: Tweelingen, gras groeit niet sneller door eraan te trekken

Deze tarotkaart staat voor: de Ridder van Pentakels is een stabiele ‘gast’. Als hij je wat belooft, dan weet je dat het wordt gedaan. Niet snel, want hij laat alles rustig groeien. Neem je tijd en observeer vandaag waar het beter is om géén actie te ondernemen.

RAM

Zonder haast gaat alles veel sneller. Het is vloeken in je kerk, maar vandaag is het beter als je het iets rustiger aan doet. Anderen om je heen opjagen heeft totaal geen zin. Take a deep breath and relax!

STIER

De Ridder van Pentakels is helemaal in jouw aarde-element. Een stabiele bulldozer verricht meer werk dan een wild vuurtje. Neem je tijd en observeer vandaag waar het beter is om geen actie te ondernemen.

TWEELINGEN

Je bent stabiel en betrouwbaar. De enige valkuil die je vandaag tegen kunt komen is je eigen ongeduld. Gras gaat niet sneller groeien door eraan te trekken. Geniet van een terras in de zon en heb vertrouwen.

KREEFT

Consistentie en gelijkmatigheid zijn sleutelwoorden voor alle denkbare vormen van succes. Je hoeft je dus niet druk te maken dat je sneller moet lopen dan je zelf aankunt. Alles ontvouwt in z’n eigen tijd.

LEEUW

Creëer eerst een sfeer van betrouwbaarheid. Je degelijkheid is daarbij een fantastische kwaliteit om in te zetten. Geniet ook van het voorbereidende werk. De champagne komt een andere keer op tafel.

MAAGD

Als jij ergens gelukkig van wordt, is het de Ridder van Pentakels. Jullie energie is hetzelfde. Je bent gedegen, betrouwbaar en zorgvuldig. Jij begrijpt dat nauwkeurigheid vandaag extra belangrijk is.

WEEGSCHAAL

Je bent pragmatisch en je vindt het heel erg leuk om deze ‘puzzel’ eens helemaal op je gemak uit te pluizen. Anderen bewonderen je doorzettingsvermogen en je ongelooflijke monnikengeduld.

SCHORPIOEN

Je mag vandaag best een beetje stugger zijn als het om grenzen gaat. Soms moet iemand een streep in het zand trekken. Als jij dat vastbesloten en overtuigend doet, zullen anderen niet protesteren.

BOOGSCHUTTER

Jij kunt helemaal nerveus worden als je ergens geduld voor op moet brengen. Kijk vandaag eens goed naar je eigen gedrag. Als je zo ongeduldig blijft, duurt het alleen maar langer. Handel slim en wijs.

STEENBOK

Er worden je lucratieve kansen geboden. Misschien een nieuw huis, nieuwe baan of iets anders waarbij een contract op tafel komt. Bedwing je enthousiasme en laat het eerst nakijken door een advocaat of notaris.

WATERMAN

Jij wilt een totaal andere kant uit dan waar het leven je nu voor uitnodigt. Je kunt gaan zitten mokken en bokken, maar misschien is het vandaag beter om analytisch te zijn en alles van een afstandje rustig te bekijken.

VISSEN

Je hebt vandaag een extra saamhorigheidsgevoel. Je wilt dat alle betrokkenen er een goed gevoel aan overhouden. Luister daarom extra goed naar hun argumenten. Jij bent de vredestichter in deze.