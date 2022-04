Deze tarotkaart staat voor: Bekers Aas is de gelukskaart van het deck. Vandaag gaat het over alle soorten geluk; in de liefde, je financiën, vrienden en werk. Wees al van tevoren dankbaar, dan krijgt bijna alles als vanzelf een gouden randje.

Ram

Ruim vandaag alles op. Zodra er letterlijk weer ruimte en rust om je heen is, kun je nieuwe rijkdom en nieuwe mensen ‘ontvangen’. Wees dankbaar voor al het goede.

Stier

De waterlelie is de enige bloem die dwars door de modder moet om bij het licht van de oppervlakte te komen. Vandaag wordt je worsteling beloond en voel je tot diep van binnen, hoe geweldig gelukkig zijn is.

Tweelingen

Vandaag word je door de bliksem getroffen en sta je in vuur en vlam voor iemand of iets. Je kunt je er echt niet tegen verzetten of tegen vechten, dus geniet ervan. Dit is slechts een voorbode van wat er komen gaat.

Kreeft

Haal diep adem en kijk eens rustig om je heen. Heb je door dat alles wat je dierbaar is en alles waarvan je houdt er al is? Soms moet je opnieuw naar het oude kijken, zodat je het weer kunt liefhebben.

Leeuw

Ben je te streng tegen jezelf en mag je niet genieten van de klaprozen langs de weg? Moet alles wat je doet tot iets concreets leiden? Beroof jezelf niet van het grote geluk. Geluk schuilt in alle kleine ‘dingen’.

Maagd

Je staat vandaag op met een romantisch hoofd en hart. Oude, weggestopte verlangens en vurige dromen komen als vanzelf bovendrijven. Bereid je er alvast maar op voor dat ze niet weggaan. Je staat in bloei.

Weegschaal

Zit je daar rustig van je koffie te genieten, zie je iemand langslopen, waar je het liefst achteraan rent. Je bent gek als je het niet doet. Hoe vaak gebeurt zoiets? Zeg gewoon wat je voelt. Ja!

Schorpioen

Grote pijn uit het verleden wil vandaag gevoeld worden. Niet om je te pesten, maar om je te bevrijden. Het is misschien een paar uur een rotgevoel. Maar daarna voelt het alsof je in je hart hebt gestofzuigd.

Boogschutter

Vandaag kan je relatie tot grote passionele hoogte stijgen. Omarm al dat genot. Dit is niet alleen helend voor jou, maar ook voor je partner. Een romantische picknick in bed? Laat de gordijnen dicht!

Steenbok

Verliefdheid is een natuurlijke staat van zijn. Alles wat je nodig hebt, draag je dan bij je. Ook de persoon op wie je verliefd bent. Doordat je zo gelukkig bent, loopt je ook over van compassie en naastenliefde.

Waterman

Vandaag is een zalige dag voor een familiediner of om spontaan al je vrienden uit te nodigen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Wat een rijkdom om samen van het leven te genieten en lief te zijn.

Vissen

Vandaag heb jij een magische en magnetische aura, die allerlei mensen naar je toetrekt. En als je met ze praat, voelen ze zich gezien en gehoord. Daarnaast werp je ook nog licht op al hun mogelijkheden.