Deze tarotkaart staat voor: Moedig ga je het onbekende in. De sfeer is ongeduldig en er kunnen rake confrontaties zijn. Kansen om de lucht te klaren zijn er wel, maar vergen een zeer volwassen houding. In de liefde is er kans om te hard van stapel te lopen. Op het werk kunnen onbezonnen acties leiden tot onzekerheid – en omgekeerd!

Ram

Even nadenken en/of overleggen voordat je iets doet is een prima houding. Kun je het opbrengen? Bij sommigen moet je nu even tot tien tellen, en dat nog eens vermenigvuldigen.

Stier

Als je plan niet werkt, werk dan aan een nieuwe planning. Je kunt niet alles voorzien, maar deze Ridder geeft je de kracht om je hoorns ergens onder te zetten. Ook waar het goedmaak-acties betreft.

Tweelingen

Valt wachten je zwaar? Leid jezelf af met de voorbereiding. Wat heb je allemaal nodig? Om het hart van je geliefde te ver- of heroveren maak je hem/haar nieuwsgierig. Verklap niet alles.

Kreeft

Piekerend wakker gelegen? Deze Ridder helpt je om van de gedachtentrein te springen. Zeg gerust ja tegen spontane avonturen, maar teken geen contracten. Je jawoord geldt alleen hier en nu.

Leeuw

Aanwijzingen geven lukt prima, brainstormen ook. Jouw charme krijgt alle neuzen dezelfde kant op. Ook in de liefde krijg je wat je wilt. Geef er wat voor terug. Wat wil die ander graag van jou?

Maagd

‘Als je loslaat, heb je twee handen vrij.’ Die beroemde uitspraak van Loesje helpt jou vandaag ridderlijk het onbekende inrijden. Best kans dat je niet eens door hebt hoe hard je eigenlijk gaat.

Weegschaal

Een allemansvriend is niemands vriend. Kies vandaag wél partij en neem het op voor de underdog. Ben je het zelf? Vriendelijk doch beslist van je afbijten maakt nu indruk. Je weet wat je wilt.

Schorpioen

Negatieve gedachten zijn geen feiten. Denk om, en blijf in de buurt van mensen die aanvoelen als zonnestralen. Eruit breken is ook een optie, neem gerust eens een baaldag op.

Boogschutter

Born to be wild is je themanummer. Het avontuur lonkt, zelfs in je eigen buurtje. Best kans dat jij de helpende hand toesteekt, of een ongeluk voorkomt. Denk wel aan je eigen veiligheid.

Steenbok

Doe vandaag niet moeilijk en laat je gebruiksaanwijzing in de kast. Je hebt lang genoeg nagedacht, nu is het tijd voor actie. Laat iedereen een poepie ruiken, men houdt rekening met je.

Waterman

Check waar negatieve gedachten of overtuigingen je tegenhouden. Wil je iets? Het enige dat spontaan uit de lucht valt, is regen. Houd je doel in je achterhoofd en geniet van de reis.

Vissen

Ga je voor gemak of voor groei? Dat laatste vergt misschien minder zweetdruppels als je taken deelt. Geef in je relaties niet te snel toe, onderhandel voor een betere uitkomst – voor beiden.