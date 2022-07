De tarotkaart van 2 juli: Schorpioen, je hebt ruimte voor jezelf nodig

Deze tarotkaart staat voor: tot jezelf komen. Rust en stilte geven helderheid en kracht. Je hebt even genoeg aan je eigen gezelschap. In de liefde weet je wat echt belangrijk is. Binnen een relatie krijg je diepe inzichten en ervaringen. Op het werk is er bezinning. Wat wil je bereiken? Je ware roeping roept.

Ram

Jij bent nu niet de strijder, maar de wijze. Maak een pas op de plaats en kijk of je anderen kunt helpen. Kinderen lopen met je weg. Waar verlicht jij hun leven?

Stier

De theorie is je duidelijk, je mag aan de praktijk beginnen. Neem een moment voor jezelf en visualiseer je klus. Zonder kleppende mensen om je heen komen er heldere beelden binnen.

Tweelingen

Maak af waaraan je bent begonnen! Iets afraffelen betekent meestal dat het misgaat, dus zet de radio uit en focus. Best kans dat je besluit om iets anders aan te pakken. Doe het solo.

Kreeft

Denk even terug aan 1 januari: wat was je wens voor dit jaar? Best kans dat je het in de waan van alledag bent vergeten. Pak wat uurtjes voor jezelf en maak een actieplan.

Leeuw

Als je terugkijkt op het afgelopen halve jaar, ben je dan tevreden? Knaagt en knort er nog iets, dan kun je dat nu rechtbreien. Persoonlijke ontwikkeling trekt je normaliter niet, nu wel.

Maagd

Jij loopt de kantjes er niet vanaf, maar hebt nu wel tijd voor jezelf nodig. Trek je even terug uit de alledaagse beslommeringen. En bereid je voor op wat achterstallig denk- en voelwerk.

Weegschaal

Ben je normaliter een een-plus-een-is-drie mens? Vandaag richt je je op jezelf. Neem even afstand van je partner en/of je gezin zodat je het plaatje helder in het vizier krijgt. Tevreden?

Schorpioen

Je hebt ruimte voor jezelf nodig. Pak een groot strandlaken en vertrek naar dat rustige plekje in bos, duin, of park. Al mijmerend weet en voel je waarvoor je het allemaal doet.

Boogschutter

Levenservaring heeft je wijs gemaakt. Best kans dat iemand je om advies of wijze raad vraagt. Zeg geen ja en geen nee. Jij weet namelijk dat die ander er ook best zelf uitkomt.

Steenbok

Zat het allemaal niet mee vanmorgen? Wees gerust even lekker knorrig. Het zal niet lang duren of je kunt om jezelf lachen. Doe dat vaker! Daar knap je van op.

Waterman

Je hebt het niet in de gaten, maar je bent een bron van inspiratie. Imiteert iemand je kledingstijl of manier van doen? Voel je gevlijd: imitatie is de hoogste vorm van bewondering.

Vissen

Best kans dat je – tot je eigen verbazing – merkt dat een romantische relatie niet (meer) zo belangrijk is. Dat schept ruimte en mogelijkheden. Je eigen leven vormgeven vraagt lef en dat heb jij.