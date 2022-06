Deze tarotkaart staat voor: een verhitte sfeer. In positieve zin is er fanatiek enthousiasme, in negatieve zin wedijver en drift. Men wil alles, en wel NU. In de liefde is er passie, maar het botst ook. Tegenpolen trekken elkaar aan. In werksituaties ben je gemotiveerd, maar je hebt weinig doorzettingsvermogen.

Ram

Gooi je charmes in de strijd. Of je nu op een bruiloft of netwerk-event staat, jouw verhalen maken emoties los. Met de contacten die je nu legt, kun je later zeker iets. Zakelijk en/of privé.

Stier

Goede voorbereiding is het halve werk. Of je nu een feest organiseert, een maaltijd gaat koken of een reis plant: je creatieve brein zwaait de scepter. Je doet het nu ook prima als troubleshooter.

Tweelingen

Hier komt Superwoman! Alles wat je aanpakt verandert in goud. Deze Ridder voorziet de kletsmajoor in jou van de nodige daadkracht. Je kunt alle kanten op. Focus leidt tot succes.

Kreeft

Op een zinderend strand met ruisende golven vlakbij, is de kans op een romance groot. Ook als je een partner hebt, is een vakantieliefde niet uitgesloten. Houd je het bij die flirt, of...?

Leeuw

Vrijheid lonkt. Met wie leg jij de link naar een ander leven vandaag? Grote kans dat verhuis- of reisplannen in actie veranderen. Over de toekomst maak jij je geen zorgen, je gaat ervoor!

Maagd

Op zoek naar het ‘perfecte leven’ zwaai jij vandaag met je magische toverstaf. Je ideaal is dichterbij dan je denkt. Twijfelde je aan een vaardigheid? Je krijgt nu het bewijs dat je het echt kunt.

Weegschaal

Check gerust of je paspoort nog geldig is: die droomcruise komt in zicht. Jij ziet jezelf waarschijnlijk als een Kate Winslet met haar droom-Leo op de boeg staan. Leef je uit, boek die trip, NU.

Schorpioen

Als jij vandaag ergens binnenkomt, kijkt iedereen om. Is het je magnetische uitstraling of heb je lipstick op je tanden? De slappe lach ligt op de loer. Geniet, en doe het niet met mate.

Boogschutter

Single? Ook als je niet op zoek bent naar buikvlinders, kunnen ze zomaar kietelen in je buik. Doe een dagje naar een leuke Nederlandse stad, of liever nog: neem de Thalys naar de liefdesstad.

Steenbok

Spijkers hebben koppen, en jij slaat niet op je duim. Een heel vruchtbare dag die je het beste kunt gebruiken om te netwerken. Niet alleen je werk, ook je Tinderprofiel vangt blikken.

Waterman

De rebel in je roert zich. Uitdagingen zijn er om aangenomen te worden. Je wint als je creatief mag zijn. Iemands hart verover je stormachtig. Maar pas op, die roos heeft scherpe doorns.

Vissen

Geheimen dreigen uit te komen, en kan het je wat schelen? De sfeer van deze Ridder brengt het avontuur met zich mee. Ook als je je niet gedraagt, komt alles uiteindelijk goed.