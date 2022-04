Deze tarotkaart staat voor: gebeurtenissen waarop we geen vat hebben (het verkeer, het weer) die je plannen doorkruisen. Je kunt iets of iemand niet ontlopen, het helpt je om begrip te ontwikkelen. Je hebt het nodig om te groeien. Alle ervaringen slijpen je schitterend en scherp, als een diamant zo mooi.

Ram

Hé, dit heb ik eerder meegemaakt! Alles wat je aan een eerdere gebeurtenis doet denken, wil je iets duidelijk maken. Begrijp je de boodschap? Je gooit het roer succesvol om, doe het radicaal!

Stier

Jij staat aan het roer van jouw leven. Vergeet dat niet en wees lekker eigenwijs. In de liefde kun je het lot nu een handje helpen. Speel voor Cupido, en richt zelf je pijlen op die leukerd. In de roos!

Tweelingen

Gek op veranderingen als je bent, laat je routineklussen lekker liggen. Waar heb je zin in? Doe het gewoon. Geef je over aan de stroming, drijf mee, ook al ga je af en toe kopje onder.

Kreeft

Denk terug aan een ingrijpende gebeurtenis. Het overlijden van een dierbare. Je eerste ontmoeting met je geliefde. Wat deed het met je? Houd een gevoelsdagboek bij waarin je je groei bijhoudt.

Leeuw

Verhalen verbinden. Vertel vandaag over wat je bezighoudt. Wat betekenen gebeurtenissen precies voor je? Deel het in geuren en kleuren en je lievelingsmensen zullen aan je lippen hangen.

Maagd

Soms valt iets moois uit elkaar, zodat (nog) mooiere dingen kunnen ontstaan. Niet iedereen zal jou vandaag begrijpen. Dat hoeft ook niet, je bent hier niet om uitleg te geven. Wat valt er te vieren?

Weegschaal

Je gedachten zijn geen feiten. Die waarheid helpt je vandaag lichter te leven. Neem álles, goed en slecht, met een kruiwagen zout. En weet dat lachen een kalmerend middel is, zonder bijwerkingen.

Schorpioen

Vlak voor het inslapen, terwijl je doucht, tijdens je fietsrit naar het station; bombardeer dit soort momenten tot feel good-momenten. Misschien is niet elke dag geweldig, maar er zit geweldigs in elke dag.

Boogschutter

De lift naar succes is buiten werking. Je moet de trap nemen. Doe het trede voor trede en geef jezelf na iedere stap een schouderklopje. Sluit af met choco-aardbeien en bubbels.

Steenbok

‘Life is what happens when you’re making other plans.’ Bedenk dat je niet altijd een plan nodig hebt. Soms moet je gewoon ademen, vertrouwen, loslaten… en kijken wat er gebeurt.

Waterman

Het leven lijkt op de zee vandaag. Het ene moment kalm en spiegelend, het volgende woest en wild. Kun je genieten van zowel wit als zwart? Zoek actief de schoonheid in alles en iedereen.

Vissen

Vergelijk jezelf niet met anderen. Een roos denkt ook niet ‘was ik maar een Margriet’. Die bloeit gewoon. Maak je iets naars mee vandaag? Zoek dan naar de les die erin opgesloten ligt.