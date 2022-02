De tarotkaart van 20 februari: Stier, waar je op focust, komt naar je toe

Deze tarotkaart staat voor: De Vier van Pentakels symboliseert een overdreven hang naar financiële zekerheid. In de kaart schuilt een grote angst voor schaarste en armoede. Pas op dat je vandaag niet gierig bent met je tijd, geld en liefde.

Ram

Van nature ben jij een gulle gever, maar vandaag ben je voorzichtig als het om geld aankomt. Is dat wel nodig? De echte en meest waardevolle dingen in het leven, kun je tenslotte niet in de winkel kopen.

Stier

Ben je aan het piekeren over hoe het verder moet als iets misgaat? Kijk uit, want waar je op focust komt naar je toe. Maak een wandeling en geniet van de eenden in het park.

Tweelingen

Waarom wil jij alles voor jezelf houden? Kijk eens naar je vrienden. Je zult zien dat zij wél alles met jou willen delen. Maak duidelijke afspraken en zorg dat beloftes worden nagekomen.

Kreeft

Hoe gul ben jij als het gaat om je kleding of nieuwe tas? Wees minder bezitterig. Deel die mooie wollen trui met je zus en leen je nieuwe auto uit aan een vriendin. Delen is ontvangen.

Leeuw

Geld geeft jou nu een gevoel van veiligheid. Maar als je daar te veel op gefixeerd bent, kan dat in de toekomst voor schaarste zorgen. Volg je hart, neem risico en dan komt het geld vanzelf naar je toe.

Maagd

Er zal altijd wel iets blijven om zorgen over te maken. Kan ik de huur volgende maand nog wel betalen? Gaat mijn geliefde soms vreemd? Wordt mijn tijdelijke contract wel verlengd? Stop er mee. Lighten up!

Weegschaal

Je kunt jezelf zo gemakkelijk vastdraaien in je zorgen. Het is tijd voor verandering. Geef die negatieve stem in je hoofd een snipperdag, laat de boel de boel en neem de trein naar het strand. Tijd voor een frisse wind.

Schorpioen

Zelfs als dingen zwart lijken, kan jij ze roze zien. Geef jezelf een schouderklopje en sta open voor succes. Je verdient het om gelukkig zijn. Ga dansen!

Boogschutter

Je hebt hard gewerkt om dingen mogelijk te maken. Maar nu alles achter de rug is, ben je te moe om er echt van te genieten. Plan morgen een vrije dag.

Steenbok

Je kunt een collega om hulp vragen, als je door de bomen het bos niet meer ziet. Weet je nog wat het beste voor jou is? Het is belangrijk om realistisch te blijven. Niemand steelt jouw ideeën. Vraag om hulp!

Waterman

De Vier van Pentakels betekenen voor jou dat je voor zekerheid mag gaan. Dus teken geen contracten en zet niet al je geld op één kleur. Investeer niet in iemand die je niet goed kent.

Vissen

Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten. Praat jij negatief over iemand? Ga er dan maar vanuit dat diegene dat ook over jou doet. Doorbreek deze negatieve cirkel en heb lief.