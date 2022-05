Deze tarotkaart staat voor: dynamiek en wilskracht. Je staat stevig in je schoenen en bent openhartig – met een vleugje drama queen. Relaties zijn onder deze kaart meeslepend en stormachtig, je bent snel enthousiast. Op het werk verlang je naar meer onafhankelijkheid. Je bent bereid je te ontwikkelen.

Ram

Thuiszitten is geen optie, jij moet eruit! Vertaal dat rusteloze gevoel naar acties. Moet je nog opruimen, de tuin doen, sporten, de badkamer soppen of alles tegelijk? Jij hebt energie voor tien.

Stier

Als een sprankelende Pippi Langkous trek je je eigen plan. Wijze woorden zijn nu niet aan je besteed, jij volgt je eigen waarheid. Met jouw netwerk van fans organiseer je het beste feest!

Tweelingen

Nadenken voordat je iets zegt is niet je sterkste kant. Bekijk alles toch van twee kanten voordat je openhartig bent. Geef je ‘vijand’ geen munitie en leer snel wie je echte vrienden zijn.

Kreeft

Durfde je iets niet? Vond je het spannend? Deze koningin geeft je een shotje zelfvertrouwen voor dat sollicitatiegesprek, het uitspreken van je grootste wens of het verklaren van je liefde. Toitoitoi!

Leeuw

Zit je haar goed? Je make-up gedaan? Hooggehakt en je mooiste jurkje aan? Jij steekt vandaag veel energie in je voorkomen. Laat je charmes spreken voor de beste samenwerkingen.

Maagd

Gaat jouw werk voor de liefde? Draai het vandaag eens om en toon je van je wilde kant. Maagden preuts? Daar is niets van te merken als je gaat sporten – en daarna samen douchen!

Weegschaal

Zet je organisatietalent in. Regel die auto voor het hockeyteam, dat gezamenlijke verjaardagscadeau voor je beste vriend(in) of dat groepsuitje. Zo werk je aan je eigen plezier.

Schorpioen

Wat borrelt daar van binnen? Kun je je passie niet uitleven, maak er dan wel een punt van om erover te praten. Je vermaakt je ‘publiek’ met anekdotes over je liefdesleven. Oeh la la!

Boogschutter

Moest je te veel rekening houden met anderen? Geef jezelf ruim baan en doe alleen waar je zin in hebt. Dagje racen op het circuit in een snelle bolide? Jij wilt gasgeven, niet remmen!

Steenbok

Een spannend voorstel op het werk brengt de twinkeling in je ogen. Gaat het om een project, of om een opvlammende verliefdheid? Combineer het nuttige met het aangename vandaag.

Waterman

Jouw behoefte aan nieuwe indrukken maakt je uithuizig. Pak vooral de trein naar het Rijks, de Efteling of dat outlet-shopping-dorpje. Het mag wat kosten, want jouw humeur is top!

Vissen

Jij hebt vandaag een scherpe neus voor dingen die staan te gebeuren. Luister daarom extra scherp naar wat je onderbuikgevoel zegt. Die vriend(in) of dat familielid kan jouw arm om zich heen gebruiken.