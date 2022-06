Deze tarotkaart staat voor: hulpvaardigheid en tolerantie. Er is balans tussen geven en krijgen. Men krijgt of geeft hulp. Liefde: wederzijdse steun. Je stimuleert elkaar, gunt elkaar het beste en haalt het beste in elkaar boven. Op het werk krijgen plannen steun, er is promotie en men kan iets waarmaken.

Ram

Persoonlijke ambities gaan op de sudderstand. Jij bent gericht op comfort en innerlijk evenwicht. Vertrouw taken die je zelf wilde doen aan iemand anders toe. Gemak is je codewoord.

Stier

Besteed meer aandacht aan wat je al hebt, dan aan wat je wilt. Daarmee geef je dat mooie gevoel van tevredenheid ruimte. Wat kun jij als geen ander? Waardeer jezelf vandaag extra.

Tweelingen

Niet alles wat je zegt is even helder, toch begrijpen anderen je goede bedoeling. Multitasking gaat minder, je raakt in de war. Concentreren gaat beter als je sociale media uit zet.

Kreeft

De zon trekt je teken in en dat geeft je het gevoel van ‘alles onder controle’. Voel je de drang om met iets of iemand een frisse start te maken? Met compassie als mantra maak je een goed begin.

Leeuw

Competitie, veeleisende mensen en -situaties laat je achter je. Het is tijd voor rust en reflectie. Praten over persoonlijke problemen? Geef liever aandacht aan wat je wilt laten groeien.

Maagd

De geest van vriendschap waart rond, je ziet hoe we allemaal verbonden zijn. Eerder gezaaid goed mag nu geplukt worden, je proeft zonder al te veel woorden van leuke relaties. Mmm, lekker!

Weegschaal

Innerlijke harmonie is net zo belangrijk als die met anderen. Richt je op dankbaarheid en je ervaart een golf van positieve gedachten. Dat straal je ook uit, je bent nu extra charmant.

Schorpioen

Wil je vliegen? Gooi alles wat je een zwaar gevoel geeft, af. Richt je op het maken van romcoms, niet op melodrama’s. Opstijgen en het grote plaatje zien, maakt alles luchtig.

Boogschutter

‘Alles of niets’ maakt plaats voor ‘alles is mogelijk’. Vraag die ander gerust om hulp, ook jij bent geen eiland. Weet waar jij zelf goed in bent, dan zie je ook andermans kwaliteiten helder.

Steenbok

Een-op-een ben je nu op je best. Een taak is bij jou in goede handen. Best kans dat iemand je een geheimpje toevertrouwt. Verander van onderwerp als je het geheim niet wilt bewaren.

Waterman

Methodes, routines, schema’s: je maakt ze graag, want ze helpen je naar een gezonde(re) lifestyle. Deel ze met anderen en je kunt ze beter volhouden. Prestaties bijhouden motiveert.

Vissen

Best kans dat er iets van je hart moet. Kun je geen woorden vinden, laat je lichaam spreken. Schaam je niet voor tranen. Die kunnen ook opluchting, blijdschap en vreugde uitdrukken.