Deze tarotkaart staat voor: Het kwartje valt na grondig nadenken en navoelen. Ben je eerlijk, dan wordt dat beloond. Zo niet, dan val je door de mand. Ook in de liefde geldt: wie goed doet, goed ontmoet. Je bent eerlijk, de relatie is evenwichtig. Op het werk doe je eerlijk en oprecht zaken en je bent duidelijk.

Ram

Gaat het goed? Gaat het slecht? Deze kaart zegt tegen je: je hebt er zelf invloed op. Doe in relaties water bij de wijn, maar niet zoveel dat het niet meer te drinken is! Onderhandel fair.

Stier

Welk motief zit er achter jouw wensen verscholen? Voor jou zal het vooral om comfort gaan. Hoe maak je het jezelf gemakkelijk en wat moet je ervoor terug doen? Geef en je ontvangt!

Tweelingen

Heb je geheimen? Grote kans dat je ze niet voor je kunt houden. Een verspreking doet je blozen! Vraag je af waarom je eigenlijk niet open wilt zijn. Mooie dag om schaamte aan te pakken.

Kreeft

Karma is een bitch, maar sla jezelf niet om de oren met gemaakte ‘fouten’. Je leeft, je leert. Vermijd het daarom ook om onnodige excuses te maken. Je mag er zijn, inclusief je missers. Lach erom.

Leeuw

Goede tijden, slechte tijden. Het leven spaart ook jou niet. Trek je aan het langste eind? Trakteer de ‘verliezer’ op je charmantste glimlach en help waar je kunt. Zo zet je positiefs op kweek.

Maagd

Heeft iemand op je tenen gestaan? Wees sterk en vergeef, je doet het voor jezelf! Richt je op alles wat leuk, lief en lekker is. Het leven is te kort om je zorgen te maken over wat anderen van je vinden.

Weegschaal

Jij weet als geen ander dat iedereen altijd een beetje gelijk heeft, vanuit het eigen perspectief gezien. Jouw waarheid hoeft niet die van de ander te zijn. Leef en laat leven!

Schorpioen

Wraak kan zoet smaken, maar op de lange termijn is het een no-go. Verspil je tijd en energie er niet aan. Toon gewoon je mooiste glimlach en zorg dat je zelf lekker leeft.

Boogschutter

Heb je een mening over andermans leven? Steek je hand even op en leg hem op je mond. Je loopt niet in elkaars schoenen. Wees dus mild, ook de ander bedoelt het goed.

Steenbok

Vandaag kun jij het eens zijn over dat je het niet eens bent. Leg harde oordelen in de week, dan worden ze zachter. Gaat het over geld of spullen? Beide brengen geen echt geluk.

Waterman

Ga na hoeveel die vriendschap of liefde voor je betekent. Investeer wijs. De ene keer doe je wat de ander wil, de andere keer wat jij wilt. Bij belangrijke beslissingen gooi je een muntje op.

Vissen

Ligt ‘sorry’ op je lippen bestorven? Neem je vandaag voor om dat woord alleen te gebruiken als je iemand per ongeluk pijn hebt gedaan. Verontschuldig jezelf nooit voor wie je bent!