Deze tarotkaart staat voor: Wat is jouw verslaving? Je donkere kant? Waartoe laat jij je steeds weer verleiden? Deze kaart staat bij iedereen voor iets anders, hij is zeer persoonlijk. De kaart wijst in ieder geval op spelen met vuur. Het is een waarschuwing. Pas op dat je je vingers niet brandt!

Ram

Waar zit jij aan vast? Waar saboteer jij jezelf? Check of bepaalde gewoontes of mensen nog bij je passen. De harde waarheid is vandaag misschien niet leuk, maar op de lange termijn beter voor jou.

Stier

Kant-en-klaarmaaltijd? Zak patat? Doos met donuts? Wijntjes? Online shoppen? Toegeven aan innerlijke duiveltjes is heerlijk op z’n tijd. Reserveer ze voor één dag in de week, niet voor zes.

Tweelingen

Heb je een eigen mening, of ben je iemands handpop? Jij weet wat goed voor je is, dus ga ervoor staan. Verleidingen zijn er om te omzeilen. Pak je boot en richt je op het zonnige zuiden.

Kreeft

Kijk heel goed: wat past bij je, en wat niet? Wat is gezond en wat is ongezond? Je ziet het kraakhelder, maar kun je weerstand bieden? Leid jezelf af en zoek gezelschap van die gezelligerd.

Leeuw

De Stones zingen het: zit je “stuck between a rock and a hard place”? Kijk beter om je heen. Koop een zonnebloem en laat die je eraan herinneren dat het goede uiteindelijk altijd overwint.

Maagd

Moed betekent angst voelen en toch je hart volgen. Weer in dezelfde valkuil gestapt? Klauter eruit en begin opnieuw. Besteed tijd aan jezelf, doe iets waarvan je innerlijke zon gaat schijnen.

Weegschaal

Durf je de hakbijl te pakken, je ogen dicht te doen en door te hakken, die knoop? Beslissingen wegen zwaar. Kies niet links of rechts, niet zwart of wit maar in de kleur van je hart.

Schorpioen

Wat houd je tegen om te doen wat je wilt doen? Geld? Bezittingen? Ware vrijheid zit vanbinnen. Zoek dat gevoel vandaag op door te denken aan alles wat het leven je gratis geeft.

Boogschutter

Probeert iemand je met mooie praatjes te lijmen? Trap er niet in! Jij doorziet alles wat niet door de beugel kan. Zet geen tegenaanval in, maar wees als Zwitserland. Neutraal staat je goed.

Steenbok

Doe niets tegen beter weten in. Laat gemakzucht van je afglijden. Jij weet als geen ander dat de gemakkelijke route vaak de doodlopende route is. Jij bedwingt vandaag ook dat steile pad.

Waterman

Alles waar je tegenaan duwt, of waaraan je trekt geeft weerstand juist voeding. Laat je meedrijven op de stroom. Heb je de keuze, kies voor (mentale) gezondheid in plaats van geld.

Vissen

Bijt de slang van verlangen in je achterste? Leid jezelf af met alles wat het leven mooi maakt. Lees gedichten. Zoek iemand op die je hart verwarmt. Koop die bos bloemen. Blijf op het rechte spoor.