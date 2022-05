Deze tarotkaart staat voor: het einde van een ‘reis’, de voltooiing van een cyclus. Je bent ergens klaar mee, hebt de buit binnen, de bestemming is bereikt. Op liefdesgebied geeft deze kaart aan dat je de juiste partner hebt of snel zult krijgen. Er zijn solide banden die tegen een stootje kunnen, ook op werkgebied.

Ram

Ruim vijandigheden uit de weg en herstel de vrede. Een mooie dag om uitgesteld werk af te maken of om sorry te zeggen. De kaart voorspelt een goede afloop, je zit op het juiste spoor.

Stier

Denk groot, droom groot, geloof groot. Jij weet als geen ander dat het resultaat dan ook groot is. Je mag nu even uitrusten. Op een palmbomenstrand en tot je kruin in de kristalheldere zee?

Tweelingen

Denk jij nog steeds dat je je partner ‘toevallig’ hebt ontmoet? Denk nog maar eens, want jullie zijn voor elkaar bestemd. Wat had je zonder hem/haar nooit geleerd? Beloon met een dikke kus.

Kreeft

Even zitten, drankje erbij... neem de tijd om simpelweg te genieten van wat je hebt bereikt. Bereid je voor op de volgende stap. Een vriendschap kan uitgroeien tot een grote liefde. Geloof erin!

Leeuw

Het leven is kort: breek de regels, vergeef snel, kus langzaam, lach hartelijk. Voeg meer swingends aan je leven toe door vaker dankbaar te zijn. Beloon met knuffels, applaus of een compliment.

Maagd

Vraagt een vriend(in) om hulp? Beoordeel en veroordeel niet, dan krijgt iedereen de eer die hij/zij verdient. Wacht niet tot je later groot bent, doe nu wat je graag wilt.

Weegschaal

Maak de balans op. Wat is gelukt? En wat frustreert? Draai je gezicht vaker naar de zon, dan valt die schaduw achter je niet op. Heb je een lief? Bedank diegene voor de vlinders in je buik.

Schorpioen

Check vandaag je relaties, leuk of niet: wie zou je zijn zonder deze mensen? Waar hebben ze je gebracht? De kaart maakt dat je het zeker niet vergeet: het leven is mooi.

Boogschutter

Niemand in de buurt om het voor jou te doen? Geef dan jezelf een schouderklopje voor alles wat je allemaal voor elkaar hebt gekregen. Je bent op de juiste plaats op de juiste tijd.

Steenbok

Je hebt hard gewerkt om gezien te worden, nu zijn alle ogen op je gericht. Ben je er blij mee? Neem het applaus gerust in ontvangst, maar schaam je ook niet als je liever stilletjes geniet.

Waterman

Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar elkaar vrijlaten geeft het meeste geluk. Volg je eigen pad en laat niets van je partner afhangen. Je begrijpt dit vandaag op een diep niveau.

Vissen

Of je nu single bent of samen: jij bruist van zelfvertrouwen. Ken jezelf, en weet dat voor jezelf kiezen niet egoïstisch is. Je kunt nu heel helder nee zeggen en nog steeds een groot hart hebben.