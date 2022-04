Deze tarotkaart staat voor: Je hebt iets bereikt waarmee je al langer bezig was. Dat kan gaan om een mooie baan (waarbij je vaak op reis moet), of een leuke relatie. Maar vooral ook om zelfkennis en wijsheid. Je bent je levensmissie aan het vervullen, je bent in een flow en dat doet goed!

Ram

Feeling lucky? Geef het door! Verras je moeder met een bloemetje, geef die gulle buurman een zoen of bedank die vriendin voor alles wat ze voor je doet. Geluk vermenigvuldig je door te delen.

Stier

Spulletjes, geld, routines en voorraden. Ze geven jou een gevoel van zekerheid. Jij trekt het vandaag ook als er dingen misgaan. Verlies accepteren is voor jou een overwinning. Die smaakt bitterzoet!

Tweelingen

Ga vandaag naar bij jezelf te rade. Wat beweegt jou echt en wat geloof je echt? Jij ontwikkelt een visie die anderen kan helpen en die de wereld mooier maakt.

Kreeft

Zit je lekker in je cocon? Sorry, je moet eruit! Verantwoordelijkheid dragen in de grotemensenwereld – op het werk, in relaties – geeft een kick. Groei zit in alles wat jou persoonlijk raakt.

Leeuw

Kom vandaag uit je bubbel en besteed aandacht aan je geliefde(n). Wat zie je in hem/haar? Welke leuke herinneringen koestert die ander aan jou? Verheug je op een mooie gesprekken.

Maagd

Lezingen organiseren, lesgeven, je kennis delen. Waar verbind jij het praktische en alledaagse met het spirituele? Vandaag zit je boordevol ideeën.

Weegschaal

Assertief zijn, tegengas geven. Het lukt je steeds beter. Jij bent niemands deurmat en dat voelt goed! Jij ziet vandaag dat alles en iedereen verbonden is. Met luisteren kun je veel zeggen.

Schorpioen

Drama is niet nodig voor diepgang, jij weet dat als geen ander. Vandaag sluit je je hart niet meer voor al die kleine lieve dingen die je voelt. Ontroering kleurt je dag als een regenboog.

Boogschutter

Jij hebt veel te zeggen, maar hoe breng je het zodat het ook goed overkomt? Luisteren is vandaag je ding, vooral tussen de regels door wordt veel gezegd. Pik je het op? Dan schiet je raak!

Steenbok

Nieuw contract, een geweldige aankoop, dat huwelijksaanzoek. Jij weet hoe hard je ervoor hebt gewerkt dus de ‘overwinning’ smaakt zoet. Plan een strak feest dat het gesprek van de dag is.

Waterman

Was will das Weib? Jij kent het antwoord. Doe niet alsof je het niet weet, maar zet gewoon je beste beentje voor. Grote mensen houden hun ego klein. Het jouwe mag nog wat Pokon.

Vissen

Orde in de chaos! Geldzaken regelen, je huis onderhouden, zorgen dat je werk af is. Normaal gesproken huiver je voor die praktische zaken. Vandaag geniet je stiekem als dat alles lekker loopt.