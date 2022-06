Deze tarotkaart staat voor: illusie en de roze bril. Er is valse hoop, men houdt zichzelf voor de gek. Hoge verwachtingen leiden tot teleurstelling. In de liefde staat het voor de roes van verliefdheid. De kaart is een waarschuwing: ‘wees nuchter’. Werk: schijntransacties en onzuivere praktijken.

Ram

De laatste volle maan deed kwartjes vallen. Zet gedachten nu om in daden. Je weet ook opeens hoe je je werk- en privé beter op elkaar kunt afstemmen. Je bent ambitieus, maar je maakt een gezonde indruk.

Stier

Een verschil van mening met iemand die je hoog hebt zitten, raakt je nu dieper dan gewoonlijk. Zoek de confrontatie met jezelf. Ontdek waar je eigen trigger zit, dat geeft een krachtig gevoel.

Tweelingen

Onbewuste machtsspelletjes, afhankelijkheid, steun geven en ontvangen. Grote kans dat je de laatste tijd relationele aha-ervaringen hebt. Meer je eigen leven leiden, brengt geluk.

Kreeft

Gevoelens die in de snooze-stand stonden, worden klaarwakker. Wat voel je precies voor iemand? En welke consequenties heeft dat? Je dag loopt lekker als je zelfbewust de leiding neemt.

Leeuw

Die ene grote frustratie popt als een duvel uit een doosje. Heeft het met een gezondere lifestyle te maken, dan verander je nu je routines ten beste. Prioriteiten stellen helpt.

Maagd

Best kans dat je iemand je de liefde bekent, of dat je juist toegeeft dat er niet veel (meer) in die relatie of vriendschap zit. In ieder geval geldt: maak je geluk niet afhankelijk van de ander.

Weegschaal

Onenigheid in de gezins- of familiesfeer? Over-stretch die diplomatieke spieren niet, ook jij wilt jezelf kunnen zijn. Pas jezelf niet te veel aan, neem een persoonlijke time out.

Schorpioen

Je wilt graag begrepen worden, maar realiseer je dat we elkaar nooit voor 100 procent snappen. Voor betere communicatie neem je een shotje LSD: luisteren, samenvatten, doorvragen.

Boogschutter

Romantische gestes komen beter over als je open vragen stelt. Maak er geen grote verhalen van, houd het kort en bondig. Gevoelens krijgen dan meer ruimte, geniet van buikkriebels!

Steenbok

Jij voelt je deze week krachtig en machtig. Hoewel… de liefde maakt ook onzekerheden los. Heb je iets (of iemand) onder het tapijt geveegd? Stofnest zoekt stofzuiger!

Waterman

Doorrennen en doorstressen? Dat stille stemmetje in je weet beter. Rust uit. Vooral als je veel anderen hebt geholpen de laatste tijd, ben jij aan de beurt. Begin aan die stapel boeken.

Vissen

Maak tijd voor vrienden, is wat de volle maan in combi met deze kaart je meegeeft. Zie je iemand te rooskleurig, dan vallen de schellen nu van je ogen. Tja, we zijn allemaal maar mens.