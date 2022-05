De tarotkaart van 24 mei: Schorpioen, vandaag heb je een geweldige doorbraak

Deze tarotkaart staat voor: De Toren betekent vaak dat er iets gebeurt, wat de hele boel op z’n kop zet. Je ontdekt iets wat je nooit had verwacht. Dat hoeft niet negatief te zijn. Zie het als een grote doorbraak. En wat moet gebeuren, gebeurt!

RAM

Het is best wel even schrikken als je iets ontdekt waar je zelf nooit op zou zijn gekomen. Maar bekijk het positief. Als iemand zich al een tijdje anders voordoet, kun je het beter nu weten dan morgen.

STIER

Plotselinge veranderingen zijn niet de gebeurtenissen waar je jou voor wakker mag maken. Toch is het leven een grote grabbelton en vandaag ligt de Toren toch echt op tafel. Zet je helm op en adem diep.

TWEELINGEN

Jij weet als geen ander dat als de ene deur sluit, er een andere opent. Natuurlijk schrik jij net zo hard als een ander, maar je emotionele hersteltijd is gewoon veel sneller. Goed blijven opletten!

KREEFT

Het is vandaag een chaotische energie, maar daar moet je gewoon doorheen ploeteren. Morgen komt de zon weer op. Plaats wat je meemaakt in een groter perspectief. Trek de pleister er in één ruk af.

LEEUW

Het is echt een hele gekke gewaarwording dat iets of iemand heel dichtbij je, totaal iets of iemand anders blijkt te zijn. Betrek het niet op jezelf. Leugenaars zijn professionals.

MAAGD

Je kunt jezelf vandaag nog zo willen beschermen en indekken tegen plotselinge gebeurtenissen, maar je zult toch de straat op moeten. Zou het misschien ook kunnen dat er iets geweldigs staat te gebeuren?

WEEGSCHAAL

Je kunt met iedereen harmonieus en liefdevol willen zijn, maar daar heb je twee partijen voor nodig. Als anderen willen ruziepotten en de relatie kapot willen maken, laat ze dan. Opgeruimd staat netjes.

SCHORPIOEN

Vandaag heb je een geweldige doorbraak. Het kan zijn dat er al een tijdje een zwaarmoedige bui met je meereist, maar plotseling is die verdwenen en schijnt de zon weer in je hart. Stapje voor stapje.

BOOGSCHUTTER

De Toren kan ook betekenen dat iemand die wat verder van je af staat, voor een grote verandering zorgt in je leven. Misschien geeft je baas je promotie of vlieg je ineens businessclass i.p.v. economy.

STEENBOK

Als je vandaag de uitdaging aangaat, zul je merken dat je morgen sterker bent. Je mag best wel even bibberen, maar weet dat je alleen je eigen kracht kunt kennen als deze af en toe op de proef wordt gesteld.

WATERMAN

Misschien bots je vandaag wel tegen iemand aan bij het vriesvak van de supermarkt, met wie je voor de rest van je leven gelukkig bent. Of kom je hem of haar opeens tegen tijdens het uitlaten van je hond.

VISSEN

Een grote verandering hoeft niet eng te zijn, die kan juist heel bevrijdend aanvoelen. Wat zou je veranderen in je leven als je supersonische krachten had? Wacht maar af, het gebeurt vanzelf.