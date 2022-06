Deze tarotkaart staat voor: realiteitszin, zekerheid en het streven naar materiële zaken. Men is doelgericht en zakelijk en neemt tijd voor ontwikkeling. In de liefde is er standvastigheid en trouw. Duurzaam en zinnelijk genot. Werk: men zet ervaring in en heeft een goed instinct voor zakelijke kansen.

Ram

Ongemotiveerd? Zet je verstand op nul en doe alleen wat goed voelt. Een recente teleurstelling verwerken gaat beter als je de bijbehorende sensatie bewust uitnodigt. Het vertrekt zonder poespas.

Stier

Een langgekoesterde droom of vriendschap staat op springen. Gooi het kind niet weg met het badwater, kijk waar je moet bijschaven. De kaart biedt ruimte voor reflectie.

Tweelingen

Jezelf beter leren begrijpen is het motto. Je vindt jezelf opnieuw uit. Maak een goed begin door te kijken welke gedachten voorafgaan aan ongewenst gedrag. Oei, je groeit!

Kreeft

Rare voorgevoelens, vreemde wensen. Ben je jezelf een beetje kwijt? Frustratie en twijfels zijn de voorbodes van ontwikkeling. Inspiratie zoeken helpt. Bezoek tentoonstellingen of lees biografieën.

Leeuw

Vertraging? Uitstel? Je ziet problemen nu als tijdelijke wegversperringen. Ze geven je tijd voor lichts en luchtigs tussendoor. Lachen is als een warm bad, zoek komedie op, online of live.

Maagd

Wat wil je echt van die vriend of geliefde, of dat team? Je aanpak veranderen kan verrassende gevolgen hebben. Grenzen aangeven is belangrijk. Nee = nee en tot hier en niet verder!

Weegschaal

Wat kun je handiger aanpakken in je dagelijkse leven? Versimpelen is de beste dagbesteding. Leg de nadruk niet op wat ontbreekt, maar op wat er wél is. Koester dankbaarheid.

Schorpioen

Is vasthouden tot je vingers zeer doen je ding? Dan leert de kaart je los te laten. Blijft iets of iemand bij je? Dan is het voor je bedoeld. Zo niet, dan is er iets beters op komst. Vertrouw erop.

Boogschutter

Focus op kleine klusjes. Voor grote mis je het overzicht. Ook je terugtrekken uit een situatie of relatie kan op langere termijn verbetering opleveren. Dromen blijken goede voorspellers.

Steenbok

Watten in je hoofd? Alles wat met feiten en cijfers te maken heeft, bewaar je liever voor later. Laat je dag vandaag gatenkaas zijn, inclusief power naps en uit-het-raam-staar-momenten.

Waterman

Verwarring over wat je wilt speelt je parten. Een pas op de plaats is nog steeds raadzaam. Krijg je de kans, maak dan een (virtuele) ballonvlucht. Het kan je kijk op het leven 180 graden omdraaien.

Vissen

Te veel woorden maken warrig. De kaart maakt dat jouw lichaamstaal nu boekdelen spreekt. Je verleidt de ander met je ogen. Flitsen van inzicht kunnen tijdens het vrijen langskomen.