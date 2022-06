Deze tarotkaart staat voor: een moederlijke, nette instelling, het dierbaren naar de zin maken. Huis en haard zijn heilig. Liefde: huwelijk & zintuiglijk genot. Voelt het fijn? Ruikt hij lekker, klinkt en smaakt het goed? Trouw en intimiteit zorgen voor levensvreugde. Werk: men is creatief, ijverig en geduldig.

Ram

Of je nu wel of geen kinderen hebt: ‘de jeugd’ geeft stof tot nadenken. Hoe deden mijn ouders het? Wat zijn de effecten ervan? Goed of slecht daargelaten, dankbaarheid voor het leven regeert.

Stier

Je relatie is het zout in je pap. Trots om bij je geliefde te horen maakt dat je je uitslooft. In de keuken of via seksuele escapades, genot is je gegund. Vertel elkaar wat je blos dónkerrood kleurt.

Tweelingen

Je oude jij is in revisie. Wat wil jij doen en laten voor je relatie? Vrienden geven mooie inzichten, mits je open staat voor opbouwende kritiek. Verliefd worden op je maatje is nu mogelijk.

Kreeft

Je maakt een bijzondere indruk en dat maakt bij menigeen buikvlinders los. Let wel op: liefhebben met je hoofd maakt het onecht. Weersta de analyse en geniet van je zintuigen.

Leeuw

Lijkt je liefdesleven op een soapserie? Je bent vandaag geneigd om alles negatief op te vatten. Let op: niemand doet je met opzet pijn. Maak wel duidelijk wat iets met je doet.

Maagd

Als een hennetje kloek je over anderen. Helpen geeft je een goed gevoel. Ook dieper graven in de hobbysfeer brengt bevrediging. Je ontdekt talenten in jezelf die lang verborgen bleven.

Weegschaal

Anderen nemen je graag op sleeptouw. Ze voelen: je bent klaar voor actie. Een vriendschap kan zomaar omslaan in meer. Ben je al gebonden, geniet dan liever met gepaste afstand.

Schorpioen

Jezelf begraven onder boeken, Netflix-marathons en het verleden oprakelen met oude hits kan somber maken. Alles wat je verleidt tot ‘samen’ en ‘buiten’ doet je humeur goed.

Boogschutter

Lentekriebels kunnen serieus toeslaan. Daarbij lonkt het gevaar: affaires op de werkvloer, oude liefdes die appen… Maak je relatie spannender door je geheimste fantasie te delen.

Steenbok

Wat zit je dwars? Het kan lastig zijn om dat te uiten. Lichamelijk ongemak, achterstallige klusjes en rotopmerkingen kunnen de sfeer verpesten. Confrontaties zijn de moeite waard. Het vlamt weer!

Waterman

Van binnen gaat een lampje aan: ‘Goh, zo had ik mezelf nog nooit bekeken’. Je ziet moois, maar ook lelijks. Buig dat laatste om: negatief gedrag veranderen geeft nu veel bevrediging.

Vissen

Geef toe aan hedonistische neigingen. Neem een bubbelbad, geniet van je lijf en fantaseer erop los. Het geeft je tijd om te reflecteren op die belangrijke beslissing. Actief zijn is voor later.