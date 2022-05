De tarotkaart van 26 mei: Kreeft, je bent verliefd en iedereen mag het weten

Deze tarotkaart staat voor: Je bent tot over je oren verliefd op iets of iemand. Grappig hè, dat je ook verliefd kan worden op een idee of een hobby?! Liefde is alles waarin jij je complete hart legt. Dus kook of zoen vandaag de sterren van de hemel.

RAM

Vandaag is niet alles logisch en kun je niet zomaar de kortste weg van A naar B nemen. Misschien heb je een metaforische magische droom gehad, die de hele dag nog verliefd om je heen blijft buzzen.

STIER

Het kan zijn dat iemand jou vandaag een groot geschenk geeft. Dat kan natuurlijk een liefdesverklaring zijn, maar ook letterlijk iets waarvan jij ontzettend houdt. Een avondje Hans Teeuwen of het Stedelijk?

TWEELINGEN

Heb je al een tijdje een hangslot op je hart? Dan is vandaag de perfecte timing om het eraf te halen. Voor de rest hoef je niets te doen. Laat het leven zijn magie maar aan je tonen. Geluk is onderweg.

KREEFT

Je bent verliefd en iedereen mag het weten. Je kletst anderen de oren van het hoofd over alles waar jij zo van houdt. Blijf opletten of je anderen niet onbewust hun ogen uitsteekt met jouw pure geluk.

LEEUW

Vandaag kan het zomaar gebeuren dat je wordt overmand door emoties van jaloezie of afgunst. Waarom? Je weet toch dat jouw geluk komt wanneer het voor jou bestemd is. Blijf liefdevol en vertrouw.

MAAGD

Opeens heb je die diepgaande intimiteit waarnaar je verlangt. Dat heeft waarschijnlijk meer te maken met jezelf dan met de ander. Misschien voel je je nu veilig genoeg om jouw gevoelens te erkennen en uiten.

WEEGSCHAAL

Bekers Aas kan ook betekenen dat je nu helemaal klaar bent voor de volgende stap in je spirituele ontwikkeling. Schrijf je in voor een handlees- en of tarotcursus. Of pak je meditatiesessies weer op.

SCHORPIOEN

Geluk is een simpel verhaal, dat hoeft niemand jou te vertellen. Vandaag geniet je met volle teugen van de liefde en voel je je extra sexy en aantrekkelijk. Dat valt anderen natuurlijk ook op. Flirt!

BOOGSCHUTTER

Vandaag zal de band tussen jou en je partner zich verdiepen. Misschien komen er onuitgesproken emotionele behoeften op tafel. In plaats van je bedreigd te voelen, houd je nog meer van je geliefde.

STEENBOK

Als je heel eerlijk bent, maak je op een diep niveau contact met je eigen behoeftes. Of leef je het leven als een to-dolijstje? Vandaag is er een opening om daar een noodzakelijke correctie in te maken.

WATERMAN

Omdat de Bekers Aas vandaag voor jou op tafel ligt, mag je nagaan of je echt volledig betrokken bent bij je directe relaties. Kijk je bij alles wat het jou oplevert of is de nabijheid van de ander al een zegen?

VISSEN

Deze Bekers Aas is vandaag echt de kers op jouw taart. Je voelt je hemels omdat iedereen waarmee je contact hebt aanvoelt als familie. Het is een wonderlijke gewaarwording die je kunt gebruiken om meer mensen aan te trekken.