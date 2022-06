De tarotkaart van 27 juni: Waterman, zet de eerste stap, daarmee nodig je de ander uit je tegemoet te komen

Deze tarotkaart staat voor: Een andere richting kiezen of verhuizen. Het lijkt eng, je weet niet wat je moet verwachten. Het is op z’n minst spannend, maar je kunt niet anders. Stilstand is achteruitgang. In de liefde staat het voor elders je geluk zoeken. Op het werk is er ontslag, of je krijgt nieuwe taken.

Ram

Deze kaart werkt op jou als een wekker die je wakker schudt. Weg met die saaie en/of voorspelbare situatie of relatie. Kom maar op, jij bent er klaar voor! Tip: doseer je energie wijs.

Stier

Wat moet, geeft moed. Je krijgt een zetje in de rug. Zie loslaten als die handvol zand. Als je knijpt om het vast te houden loopt tussen je vingers door. Op je open handpalm blijft het beter liggen.

Tweelingen

Houd jezelf niet voor de gek, check eerst of het gras bij de buren écht groener is. Misschien is het een nepgazonnetje? Onderzoek of je jezelf kunt geven wat je mist. Zelfliefde?

Kreeft

Een overtuiging die je koesterde werkt niet meer. Ga voor alles wat fris en fruitig ruikt, dan volgt vanzelf een voldaan gevoel. Op het werk ziet men je kwaliteiten. Zie jij ze zelf ook?

Leeuw

Je laat iets achter je en dat schept nieuwe kansen. Doe iets waarvan je direct gaat glimlachen. Zet die eerste stap, ook al is de wens of opdracht groot. Wat kost het? Tien minuten per dag!

Maagd

Neem een voorbeeld aan iemand die je bewondert. Ook hij of zij begon met een kleine stap in een onbekende richting. Jij hebt allang onderzocht of het allemaal wel klopt, de kaart geeft je een go!

Weegschaal

Je kunt je voelen als tijdens een eerste zwemles. Neus dichtknijpen en van die rand springen! Je hoeft niet meteen in het diepe, voel eerst met je teen hoe het water is. Het went!

Schorpioen

Iemand in je omgeving gaat door een lastige periode. Raakt het je hart? Leef met de ander mee, dan kun je ook iets met je eigen verdriet. Geef jezelf iets dat je als kind graag wilde.

Boogschutter

Voor jou is angst nooit een reden om iets niet te doen. Bij deze kaart recht jij je rug en gaat ervoor. Vooral gesprekken over ‘hoe nu verder’ leveren tastbaars op. Je kunt ermee aan de slag.

Steenbok

“Dat zou ik nou noooit doen!” Vandaag doe je het wel! Heb je het gevoel dat er heilig moeten achter zit, dan voelt het misschien eng. Toch bijt jij nu succesvol door die zure appel heen.

Waterman

Laat de Wet van Actie voor je werken. Zet de eerste stap, daarmee nodig je de ander uit je tegemoet te komen. In de liefde is iets kleins genoeg om iets groters in gang te zetten. Uit je liefde!

Vissen

Zet geen komma waar het een punt moet zijn. Kijk niet meer achterom naar vroeger toen ‘alles beter’ was. Je kunt nu als een slang je oude huid verwisselen voor dat nieuwe, zachte velletje.