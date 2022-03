Deze tarotkaart staat voor: geloof en trouw blijven aan jezelf. Dit is een beschermende en gelukbrengende kaart. In de liefde zijn vertrouwen en genegenheid groeiende: je wilt samen verder door het leven. In je carrière zoek je naar zinvol werk en vervullende taken. Je kennis doorgeven bijvoorbeeld!

Ram

Kijk niet naar wat anderen doen. Neem jezelf als maatstaf. Je voorkomt er jaloezie mee en jij weet best: iedereen heeft zijn eigen pad. Welke droom ga je waarmaken? Je plukt klavertjes vier!

Stier

Geef het goede voorbeeld, wie goed doet goed ontmoet. Geef iets weg wat je niet gebruikt. En strooi vooral scheutig met glimlachjes en twinkelogen. In de liefde ben je niet af te remmen.

Tweelingen

Er is meer tussen hemel en aarde! Maak vandaag eens contact met een dierbare overledene. Wat zou hij/zij tegen je zeggen in jouw situatie? Neem de woorden op in je hart.

Kreeft

Je kunt iets doorgeven. Een wijs woord. Een lieve geste. Zowel jong als oud luistert graag naar je vandaag. Maak je woorden aantrekkelijk door ze te verpakken in verhalen. Put uit je eigen leven.

Leeuw

Waarin geloof jij heilig? En breng je het zelf ook in de praktijk? Is dat laatste nog weleens lastig? Accepteer andermans mening en ga je eigen weg. Dan kan niemand je inhalen.

Maagd

‘You can go your own way!’ Neem dit nummer van Fleetwood Mac vandaag als mantra. Waar laat jij je teveel door anderen leiden? Wees geen people pleaser en sta voor je eigen waarheid.

Weegschaal

Bedenk vandaag dat twijfel aan jezelf meer dromen om zeep helpt dan mislukking. Goed genoeg is het nieuwe perfect. Laat het ook gelden in de liefde, zie foutjes door de vingers.

Schorpioen

Wat zou liefde doen? Sta je op een kruising, stel jezelf dan deze vraag. Jouw hart weet het antwoord. Wie is jouw grote voorbeeld? Lees zijn/haar biografie en laat je inspireren.

Boogschutter

Wat kun jij als de beste? Wees gul met tips vandaag, maar laat De Betweter thuis. Iedereen past kennis toe op de eigen manier. Kennis van het hart is sterker dan kennis in het hoofd.

Steenbok

Kennis is macht, maar kennis delen is kracht! Werk je liever solo? Weet dat je mind is als een parachute, die werkt alleen als hij open staat. Wat kun jij opsteken van die stagiair of beginner?

Waterman

Wees een exclusieve versie van jezelf: de enige echte. Doe niet aan trends, maar volg je eigen waarheid. Ook als die gek gevonden wordt! Je echte vrienden moedigen je aan.

Vissen

Deze wijze man geeft je mee: “Weten is niet genoeg, je moet de kennis wel toepassen. Willen is ook niet genoeg, je moet het wel doen!” Neem vandaag een besluit, je krijgt er geen spijt van.