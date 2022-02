Deze tarotkaart staat voor: Vandaag is een geluksdag, want deze kaart betekent romantische liefde. Je mag die vandaag met open armen en een buik vol vlinders ontvangen. Maar Bekers Twee kan ook liefde voor jezelf betekenen. Als je van jezelf houdt, valt de rest vanzelf op z’n plek.

RAM

Het lijkt wel of de zon vandaag recht op je schijnt. Geniet van de warmte. Je hart is je kacheltje. Jij begrijpt de allerbelangrijkste wet van het leven: ‘wees liefde en liefde komt als vanzelf naar je toe’.

STIER

Jij straalt en dat blijft niet onopgemerkt. Neem de tijd om hier optimaal van te genieten. Vandaag is er extra kans op romance. Als jij je dating-app goed hebt ingesteld, zal zich dat uitbetalen in romantiek.

TWEELINGEN

Jij weet dat echte en waardevolle zaken niet te koop zijn in een winkel of online. Dat is een eigenschap van mensen, die eigenwaarde hebben. Jij ziet liefde als een aanvulling, niet als opvulling. En zo is het goed.

KREEFT

Deze kaart brengt jou vandaag liefde. Iemand wil jou liefde en toewijding geven. Maar dat ontvangen, is vaak moeilijker dan geven voor jou. Wees niet zo kritisch, geniet van het lieve gebaar.

LEEUW

Liefde heeft een eigenaardige eigenschap: het komt altijd op een moment naar je toe, dat je het totaal niet verwacht. Het kan een oude liefde zijn, een familielid, een vriend of vriend. Of een nieuwe liefde.

MAAGD

Ben je niet meer zo goedgelovig als het over de liefde gaat? Een emotionele droogte heeft altijd een functie, maar die tijd ligt nu achter je. Let goed op, want de liefde komt naar je toe. Wat ga je er mee doen?

WEEGSCHAAL

Jij koestert je eigen emotionele veiligheid en daarom zit je goed in je vel. En omdat je van jezelf houdt, kun je anderen koesteren en liefhebben. Wie z’n eigen beste vriend is, kent geen eenzaamheid.

SCHORPIOEN

Bekers Twee is een kaart van gelukzaligheid, wederzijdse liefde, passie en warmte. Alsof dat nog niet genoeg is, mag je vandaag jezelf wat extra liefde geven. Boost je zelfvertrouwen met een kappertje.

BOOGSCHUTTER

Je kinderen en vrienden tonen vandaag hun genegenheid door een megafoon. Daarom is het ook een groot feest als jullie bij elkaar komen voor een feestmaal. Jij bent ontzettend dankbaar voor de liefde.

STEENBOK

De harmonie die jij in je hart draagt, weerspiegelt zich in al jouw relaties. Harmonie en liefde zijn jouw hoogste waarden. En die liefde, heb je ook voor je werk. Dat is doordrenkt van respect en zorg.

WATERMAN

Als je door vermoeidheid of door een emotionele storm een ander niet goed hebt behandelt, corrigeer je dat vandaag nog. Hoe mooi dat je liefde en zelfrespect zo belangrijk vindt, dat je het aan iedereen geeft.

VISSEN

Als er echt iets te vieren valt, doe jij dat het liefst met je vriendinnen of gelijkgestemden. Hoe zalig dat je vandaag eventjes extra kunt genieten van zoveel lieve mensen om je heen. Je bent een bofkont.