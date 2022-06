De tarotkaart van 28 juni: Tweelingen, geluk zit niet in de ander, maar in jezelf

Deze tarotkaart staat voor: Genieten en plezier om het plezier hebben. Een aangename en onbezorgde tijd, je bent elkaar goed gezind. In relaties staat het voor graag tijd met elkaar doorbrengen en lol maken. Op het werk: alles gaat goed en gemakkelijk. Fouten en conflicten worden luchtig op- en aangepakt.

Ram

Je lief of beste vriend(in) is niet vanzelfsprekend in je leven. Toon dankbaarheid en organiseer iets voor hem/haar. Tijd voor dat tripje dat je steeds voor je uit schuift. Samen in de achtbaan!

Stier

De verkering officieel maken, samenwonen of zelfs dat huwelijk: de tijd is er rijp voor. Heb je geen partner, dan zegt deze kaart dat oud zeer is verwerkt. Je kunt weer succesvol de rela-markt op!

Tweelingen

Geluk zit niet in die ander, maar in jezelf. Je ondervindt het nu als je stilstaat bij wat je voelt. Klopt je verleden aan de deur? Doe gewoon niet open, het heeft je niets nieuws te vertellen.

Kreeft

Samen eten: het is een van je grootste hobby’s. Neem het ervan en pak een terrasje of bezoek je favoriete restaurant. Grote kans dat de ander met een nieuwtje komt dat je blij maakt.

Leeuw

Je mooiste outfit aan, drankje in de hand en goed gezelschap. Jij geniet met volle teugen van dit trio. Toon belangstelling voor de ander, daarmee laat je diegene net zo mooi stralen als jij doet.

Maagd

De kaart is een reminder: je zorgen maken is de verkeerde kant op fantaseren! Prima dag om afscheid te nemen van je piekermodus en plezier te maken. Je gevoel voor humor komt tot leven!

Weegschaal

Hoe weet je of je relatie goed is? Als je niet weet of je spierpijn van het lachen of van de seks komt! Je bent vandaag het lichtpuntje in iemands dag. Blijf wel bescheiden, dan toon je je wijs.

Schorpioen

Stilletjes genieten doe jij het beste in het publiek. Mensen kijken op een terrasje, een voorstelling of concert bezoeken. Of zomaar, op een kleedje in het park ben jij vandaag op je best.

Boogschutter

Fake it, ‘till you make it! Zet die uitspraak in bij alles waarin je goed wilt zijn. Trek omhoog, die mondhoeken en je brein denkt dat je gelukkig bent. Het werkt nog aanstekelijk ook!

Steenbok

On top of the world? De beste herinneringen maak je nu via jubileumfeestjes, recepties en herdenkingsbijeenkomsten. Wie of wat vier jij? Ook dat ‘zomaar-omdat-het-kan’ tuinfeestje werkt!

Waterman

Besteed aandacht aan de mensen die je waardeert. Vertel het in geuren en kleuren. Iedereen fleurt op bij jouw gezelschap vandaag. Je weet de juiste snaar te raken, ook in de liefde.

Vissen

Elke dag is een cadeau, klaar om uitgepakt te worden. Of je nu mensen om je heen hebt, of niet: jij vermaakt je. Een thema- of verkleedfeestje is helemaal je ding. Ga je als heks, of goede fee?