De tarotkaart van 28 maart: Schorpioen, vandaag is een spirituele dag voor jou

Deze tarotkaart staat voor: een gevoel van rust en harmonie. Het voelt soms raar, dat je door niets te doen, veel meer doet. In het Oosten noemen ze dat Wu Wei. En dat is ook het wijze advies van deze kaart vandaag.

RAM

Het advies voor vandaag is: ‘Rustig!’ Voor echte rammen is dat ongelooflijk moeilijk. Maar als je jezelf niet goed in de gaten houdt, kan al jouw vuur terugkerende negatieve dwangmatigheid opleveren.

STIER

Jij trekt De Gematigdheid. ‘Bah, wat een saaie kaart, kun je denken,’ maar niets is minder waar. Harmonie is het toverwoord vandaag. Je kunt bijvoorbeeld bewust alles rustig en bijna meditatief gadeslaan.

TWEELINGEN

Het is vandaag de hoogste tijd om het harde werken en/of studeren even te laten rusten. Laat de controle los en zoek de stilte op in jezelf. Van hieruit zullen jouw dromen vanzelf sneller dichtbij komen.

KREEFT

Manifesteren gaat altijd vanuit rust. Je kunt het leven niet dwingen. Vanuit de overgave komt alles goed. Dus kom maar op met die fantastische partner of die droombaan. Je bent vandaag gezegend!

LEEUW

Je bent al een tijdje student-af. Je mag nu zonder gêne laten zien wat je in je mars hebt. Weet jij al wat je voor je magische leven wilt? Je vleugels uitslaan en de vrijheid tegemoet? Make a wish!

MAAGD

Vandaag mag je in alle rust je skills bijslijpen en vliegervaring opdoen. Geef jezelf de ruimte om nieuwe plannen te ontwikkelen. Zorg dat je emotioneel in balans bent. De beloning is er al.

WEEGSCHAAL

De kaart de Matiging vraagt of je wat rustiger aan wilt doen vandaag. Je mag jezelf verwennen met luieren, uitslapen, Netflixen, mediteren of een downward facing dog. Je bent nu al waar je moet zijn.

SCHORPIOEN

Vandaag is een spirituele dag voor jou. Alles wat je van binnen kan voelen en zien, manifesteert zich als vanzelf van buiten. De meevallers komen vanzelf naar je toe. Rust is hier het toverwoord.

BOOGSCHUTTER

De kaart de Matiging vraagt aan je of je vandaag de zaken organisch en rustig wilt laten groeien. Als je goed voelt, weet je dat je totaal geen haast hebt. Want wat je met liefde zaait, zul je ook oogsten.

STEENBOK

Vergeef jezelf voor alle eisen die je de afgelopen tijd aan jezelf hebt gesteld. De lat mag vandaag echt even wat lager. Draag alles over aan de flow van het leven, zodat je vrij bent om opnieuw te beginnen.

WATERMAN

Als je van tevoren zorgt dat je planning en structuur optimaal zijn, dan kun je vandaag eens rustig van een afstandje naar je toekomst kijken. En daarna languit luieren met een supertevreden gevoel.

VISSEN

Met jouw spot-on intuïtie, weet je precies wat je moet doen, maar het zou heel fijn zijn als al dat voelen ook in alle rust kan plaatsvinden. Soms gaan de zaken veel sneller als je niets doet. Het valt op z’n plek!