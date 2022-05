De tarotkaart van 28 mei: Boogschutter, vandaag durf je de waarheid over jezelf onder ogen te zien

Deze tarotkaart staat voor: De Kluizenaar betekent niet dat je alleen in een vakantiehuisje moet gaan zitten en moet stoppen met social media. Maar het is wél een mooie reminder dat alles wat je nodig hebt, in jezelf zit.

RAM

Je kunt het niet aan de buitenkant zien, maar eigenlijk ben je dol op astrologie, stenen en aura lezen. Geef jezelf de ruimte om je eigen mediamieke gave te ontwikkelen. Daarvoor heb je wel wat rust nodig.

STIER

Als je altijd naar de meningen van anderen luistert, kun je natuurlijk nooit echt voelen wat je eigen mening is. Distantieer je geruisloos van alle invloeden van buitenaf. Kijk eens rustig wat er dan opborrelt.

TWEELINGEN

Als je je graag evenwichtiger wilt voelen in alle chaos om je heen, dan is er maar één plek op de wereld waar je echt veilig kunt schuilen. Precies, bij jezelf. Bijzonder dat je het toch steeds vooral in de buitenwereld zoekt.

KREEFT

Als je er zelf niet uitkomt, mag je best je BFF of een online medium om hulp vragen. Maar dat betekent niet dat je niet naar je eigen mening moet luisteren. Leg alle antwoorden naast elkaar en maak dan een keuze.

LEEUW

Welke waarheid durf jij niet onder ogen te zien? Heb je misschien helemaal geen zin meer in je werk of vind je je sportclubje de laatste tijd meer een verplichting dan een uitje? Zet de zaken weer op een rijtje.

MAAGD

Klopt je spirituele practise nog bij jou? Misschien doe je al heel lang iets waarvan je dacht dat het bij je past, maar beleef je er helemaal geen plezier aan. Iets is pas goed voor je, als het ook goed aanvoelt.

WEEGSCHAAL

Ben je eenzaam of heb je het gevoel dat je in een isolement zit? Observeer of je het nu daadwerkelijk nodig hebt om alleen te zijn of dat je veel liever in het gezelschap van vrienden en familie bent. Je hebt altijd een keuze.

SCHORPIOEN

Je kunt het je niet voorstellen, maar uit verveling kunnen de creatiefste en mooiste projecten voortkomen. Wanneer was de laatste keer dat je echt helemaal op jezelf was aangewezen? Pak die rust.

BOOGSCHUTTER

Vandaag durf je de waarheid over jezelf of iemand anders onder ogen te zien. Het is dapper van je dat je deze uitdaging aan durft te gaan. Jij begrijpt dat hoe langer je het weg blijft stoppen, hoe groter het wordt.

STEENBOK

Als je weerstand ervaart in de buitenwereld over jouw nieuwe plannen, is het niet verkeerd om naar die argumenten luisteren. Waarom neem je niet de tijd om alles te inventariseren? Doordrukken heeft geen zin.

WATERMAN

Een heldere spiegel weerkaatst beter dan een woelige zee. Neem een beetje afstand van alles waar je emotioneel van wordt. Daarna kun je pas echt zien welke kant je op wilt. Introspectie brengt resultaat.

VISSEN

Vandaag krijg je zomaar een geweldig idee. Het kan zijn dat je het vannacht al hebt gedroomd of je loopt er spontaan tegenaan. Misschien een carrièreswitch, een make-upcursus of een verhuizing.