De tarotkaart van 29 juni: Leeuw, jij weet als geen ander hoe je moet ontspannen, doe dat dan ook!

Deze tarotkaart staat voor: Je hebt voor iets geknokt, iets overwonnen. Toch is er oud zeer waardoor je gemakkelijk te triggeren bent. Je bent op je hoede en schiet dan in de verdediging. In relaties is er angst om gekwetst te worden, je staat niet open. Werk: door slechte ervaringen is er weerstand tegen vernieuwing.