De tarotkaart van 29 mei: Stier, je bent blessed met een gevoel van rijkdom

Deze tarotkaart staat voor: mogelijkheden. Je kunt manifesteren of creëren wat je maar wilt. Alles begint met het geloof en de overtuiging dat het voor jou is weggelegd. De Keizerin barst van potentieel en mogelijkheden.

RAM

Geluk kan zijn een volle boodschappenkar of een nieuwe auto. Je kunt vandaag in ieder geval je geluk niet op. En het mooie is dat het niet abstract blijft. Er verschijnen echte financiële voordelen of geschenken.

STIER

Het zijn financieel lastige tijden, maar vandaag voel je je rijk met alles wat je hebt. Je bent gezegend met een gevoel van rijkdom. Dankzij een mooie wandeling of - heel letterlijk - een upgrade in je financiële omstandigheden.

TWEELINGEN

Vandaag heb je zoveel mogelijkheden dat het zelfs voor jou moeilijk kiezen wordt. Rijkdom gaat niet alleen over wat je op de bank hebt staan. Ook over een gezellig familiediner of een uitje met een lieve vriendin.

KREEFT

Je voelt je vandaag extra zorgzaam. Je vindt het heerlijk om anderen te verwennen. Dat kan met iets simpels zijn zoals kruidenthee voor een gestreste lieve collega. Vergeet ook niet jezelf te verwennen.

LEEUW

Er zit enorm veel vooruitgang in je plannen. Het lijkt wel of een onzichtbaar iemand de boel heeft gesmeerd met olie. Het loopt soepel, en het verbaast je dat jij eigenlijk alleen maar hoeft toe te kijken.

MAAGD

Wie zorgt er voor jou? Je kunt een ster zijn in deadlines en het organiseren van familie-uitjes of zelfs grote events. Maar je innerlijk vraagt je om vandaag naar jezelf te luisteren. Waar heb jij behoefte aan? Dat kan ook prima iets kleins zijn, zoals een ijsje.

WEEGSCHAAL

Vandaag draait het voor jou om balans. Balans tussen je instinct en je verstand. Niet alles hoeft logica te bevatten. De Keizerin vraagt je om uit je comfortzone te stappen en niet langer naar anderen te luisteren.

SCHORPIOEN

Je bent een familiemens bij uitstek, maar soms kan ouderlijke liefde ook verstikkend zijn. Bij jij te veel aan het moederen of vaderen? Of is er iemand die jou manipuleert, wat verstikkend werkt?

BOOGSCHUTTER

Vandaag mag jij je concentreren op harmonie in al je relaties. Tel tot tien als je een kort lontje hebt. Ook als je gefrustreerd bent over het gedrag van anderen. Wees als een wijze boeddha en lach met je hart.

STEENBOK

Je voelt je vandaag sensueel en hebt zin om je extra mooi aan te kleden. Gedurende de dag heb je behoefte aan luxe, gezonde en mooie ‘dingen’. Geniet gewoon van alles wat je krijgt voorgeschoteld.

WATERMAN

Ben jij te sturend bezig? Luister goed naar de feedback die je krijgt van je collega’s of familie. Je kunt best gelijk hebben en de situatie veel beter inschatten dan anderen, maar gun anderen ook hun leermoment.

VISSEN

Je creativiteit en je oplossend vermogen staan aan vandaag. Je zweeft door de dag, op een roze wolk, en ziet overal mogelijkheden. Het is alsof je de hele dag rijp, laaghangend fruit aan het plukken bent.