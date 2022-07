De tarotkaart van 3 juli: Steenbok, je mag op je gevoel vertrouwen

Deze tarotkaart staat voor: Potentie en kansen! Deze kaart werkt als een klavertje vier: geluksbrenger. Liefde op het eerste gezicht, vervulling van wensen, dankbaarheid, levensgeluk. Ook als je single wilt blijven of bent, vind je bij deze kaart zekerheid in jezelf en een diep gevoel van tevredenheid en vervulling.

Ram

Jouw dag kan niet stuk. Iets waarvoor je grote moeite hebt gedaan, wordt waarheid. Bereid je voor op een eerste kus, het vinden van een (betaalbaar) huis of een mooi bericht over je gezondheid.

Stier

Heb je pas een nieuwe baan of ben je net verliefd? Dan krijg je vandaag een bevestiging: het zit helemaal goed. Je mag nu met die ring of dat contract zwaaien en je geluk van de daken schreeuwen.

Tweelingen

Misschien kom je erachter dat je je geluk voorheen op de verkeerde plaats zocht? Voor de liefde hoef je niet veel te doen, het komt je aanwaaien. Je voelt je helemaal thuis bij iemand.

Kreeft

Je geniet van het thuisgevoel en draagt het met je mee in je hart. Best kans dat er nu (wel) geld is voor die verbouwing, dat buitenhuisje aan zee of die nieuwe luxe tent, caravan of camper.

Leeuw

Je voelt je levendiger dan ooit tevoren. Best kans dat je je baan opzegt om een droom na te jagen. Loop je een (pelgrims)tocht? Ontdek je tropische eilanden? De wereld ligt aan je voeten.

Maagd

Elkaar diep in de ogen kijken en weten: je hoort bij elkaar. Je kunt er met je hoofd misschien niet bij, maar je hart kent de waarheid. Een verbond of band blijkt hechter dan je dacht.

Weegschaal

Geduld wordt beloond, jouw dromen krijgen nu handen en voeten. Bereid je voor op een feestje, want iets wordt serieus. Pak de tissues er maar bij, een aanzoek is onderweg.

Schorpioen

Een roos in je hart gaat bloeien. Was er irritatie of ruzie, dan wordt die nu bijgelegd. Iets voelt als nieuw. Heb je geen interesse in relaties? Die met jezelf staat nu op een voetstuk.

Boogschutter

Langzaam verander je van een relatie-anarchist in een toegewijde liefhebber van ware liefde. Vrienden verbazen zich: ben jij dat huiselijke type? Je alwetende glimlach spreekt boekdelen.

Steenbok

Je mag op je gevoel vertrouwen. Je komt erachter dat je hart de antwoorden helderder heeft dan je hoofd. Wees niet bang om wensen te uiten. Iemand uit het verleden kan weer opduiken.

Waterman

Artistieke kriebels vinden jeukende handen. Ga vandaag aan de slag met dat ontwerp, idee, inzicht of plan. Best kans dat je een heel andere weg inslaat dan je dacht. Spannend!

Vissen

Meditatie is heel krachtig vandaag. Je diepste verlangens komen bovendrijven als je gedachten stil worden. Was je stilletjes verliefd, dan krijg je signalen dat de ander ook...