Deze tarotkaart staat voor: ‘Zo boven, zo beneden’: deze tovenaar brengt dit spreekwoord tot leven. Hij geeft je de energie om slimme, zelfbewuste acties te ondernemen. Er heerst harmonie tussen verstand en gevoel. In de liefde is er grote wederzijdse aantrekkingskracht. Moeilijkheden worden overwonnen.

Ram

Voeg een snufje creativiteit toe aan alles wat je doet. Verzin leuke woorden voor die memo, koop allemaal gele bloemen – en één rode. En zeg iets leuks tegen degene die je al tijden bewondert.

Stier

Jouw zelfvertrouwen is gegroeid en dat merkt je omgeving. Je straalt! Je partner loopt met een ondeugend lachje van oor tot oor… oelala!

Tweelingen

Zwaaien met dat toverstafje helpt alleen als je gelooft dat het werkt – en dat je het kunt. Weet je waar je goed in bent? Onderzoek het. Begin met iets kleins, dat vergroot je zelfvertrouwen.

Kreeft

Wat is je grootste hartenwens? En hoe ga je die vervullen? Bedenk een klein stapje in de goede richting en zet ’m heel kordaat. Vandaag is niets onmogelijk. Houd vast dat goede gevoel!

Leeuw

Jij wilt vandaag niets liever dan gezien en gehoord worden. Presentatie? Of gewoon een liedje zingen voor je partner of beste vriendin? Je straalt als alle ogen op je gericht zijn. Geniet ervan.

Maagd

Leg je oordelen aan de kant. Deel je dromen, wensen en idealen. Luister naar die van anderen. En verwonder je: wat lijken we veel op elkaar! Verbondenheid groeit, glimlachen gegarandeerd!

Weegschaal

Ga op pad met een blanco vel en schrijf alleen op wat leuk, lief, mooi en lekker is. Betrek het ook op jezelf! Je kunt je onderscheiden door je talenten te laten zien. Wat kun jij als de beste? Doen!

Schorpioen

Wat wilde jij als kind worden? En heb je dat ook voor elkaar gekregen? Zo niet, weet dat je alsnog je hart kunt volgen. Geldt ook voor de liefde. Ga er alleen voor als de vlinders echt zijn.

Boogschutter

Kun je het bedenken, dan kun je het ook doen. Alles op de wereld begon met een idee en jij bent een meester in het bedenken – en het uitvoeren. Doe iets dat je lastig vindt, het lukt!

Steenbok

Wacht niet op een goede dag, maak er zelf een. Je hebt alle gereedschappen in huis om het leuk te maken, de belangrijkste: je lach. Zie de humor in van alles en lach vooral samen.

Waterman

Handen bouwen huizen, maar alleen je hart bouwt een thuis. Waar en bij wie voel jij je helemaal op je gemak? En ben je ook blij met alleen jezelf als gezelschap? Geniet van jou.

Vissen

Check de hemel vanavond op vallende sterren. Doe een wens. Komt die uit je hart, dan wordt hij zeker waar. Iemands hart verover je vandaag met acceptatie. Neem hem/haar zoals hij/zij is.