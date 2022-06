De tarotkaart van 30 juni: Stier, wees gerust trots, en niet alleen op jezelf

Deze tarotkaart staat voor: Je staat voor een uitdaging, of examen. Je voelt dat je bent gegroeid en slaat een nieuwe richting in die je ook aan kunt. In de liefde ga je volwassen met elkaar om en je kunt je open opstellen. Problemen zijn samen overwonnen. Werk: een promotie. Kwaliteiten zijn bewezen.

Ram

Je laat zien wat je hebt geleerd en brengt het in de praktijk. Je gaat helemaal op in je werk en hebt er lol in. Let wel op dat je nu niet arrogant wordt: ‘Kijk mij eens goed zijn’, maar werk samen.

Stier

Een kaart van hard werken en concentratie. Je kunt meesterschap bereiken door je kennis te delen. Een stagiair of onervaren collega ziet tegen je op. Wees gerust trots, en niet alleen op jezelf.

Tweelingen

Waar voel je je onzeker? Waar stuit je op tegenwerking? Richt je zaklamp op die plaatsen zodat je kunt zien wat je moet veranderen. Hoe kun jij steviger in je schoenen staan?

Kreeft

Waar ben je goed in? Wat doe je met twee vingers in je neus? Met deze kaart kun je laten zien wat je waard bent. Niet alleen op het werk, ook in de liefde smeed je nu banden voor het leven.

Leeuw

Geld, aanzien, promotie: jij gloeit ervan. Best kans dat jouw eigen project, onderneming of bedrijf een vliegende start maakt. Laat je aandacht nu niet verslappen, zoek samenwerking met een aardeteken (Stier, Maagd, Steenbok).

Maagd

Je valt nu op door helemaal jezelf te zijn, ook als dat pietluttig overkomt. Jouw scherpe oog voor detail zet de puntjes op de i. Waar anderen steken laten vallen, trek jij alles recht.

Weegschaal

De ideale relatie? Praten als beste vrienden, gek doen als kleine kinderen, vertrouwen als een echtpaar en elkaar beschermen als broer en zus. Hoe ver ben jij hiermee? Je talent roept.

Schorpioen

Te veel druk en je trekt je terug in je holletje. Te weinig druk en je gaat je snel vervelen. De balans tussen de twee kun je vandaag prima vinden. Concentreren kun je leren. Oefen en je wint.

Boogschutter

Iedere ochtend sta je voor twee keuzes. Blijven liggen en dromen of opstaan en ze waarmaken. Focus op je grootste ambitie. De kaart zegt: jij doet het met gratie, gemak en genot.

Steenbok

Altijd maar druk bezig zijn kan een teken zijn dat je gevoeligheden omzeilt. Door stil te staan en stil te zijn, borrelt er van alles in je op. Wees er niet bang voor, kwetsbaar zijn is krachtig.

Waterman

Knettergek of geniaal? Jij bent dat laatste als je anders durft te zijn. Perfect hoef je niet te zijn, als je maar uniek bent. Je hebt genoeg boekenkennis vergaard, nu is het tijd voor de praktijk.

Vissen

Ruzies en conflicten in je relatie hebben een functie: je leert elkaar beter kennen. Ga ze niet uit de weg, ga in gesprek. Het is prima om een time-out te nemen als je vastloopt en er later op terug te komen.