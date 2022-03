De tarotkaart van 30 maart: Tweelingen, niemand verwacht dat jij bergen verzet

Deze tarotkaart staat voor: De magie van het leven ligt vaak in de overgave. De kaart Zwaarden Twee is net een mentale wip, die niet stil kan staan. Zet je twijfels vandaag aan de kant. Hoe minder je doet, hoe sneller het gaat. Vertrouw op jezelf en het leven.

RAM

Vandaag is een prima dag om eens kritisch naar je eigen angsten te krijgen. Jij kunt best wel oordelen over anderen en waarom zij niet dapper zijn. Maar voel eens echt waar jij zelf nou zo bang voor bent.

STIER

Helder inzichten komen niet als je de hele dag je eigen staart achterna zit. Soms moet je stoppen met turen naar een probleem en even iets totaal anders doen. Prik een vorkje op een terras en het lost vanzelf op.

TWEELINGEN

Waarom moet alles vandaag opgelost worden? Morgen komt de zon gewoon op. Niemand verwacht dat jij bergen verzet die anderen ook niet van hun plek afkrijgen. Wees realistisch wat wel en niet kan.

KREEFT

Als je gevoelens zo tegenstrijdig zijn, hoe kun je dan tot een oplossing komen? Je kunt in ieder geval een lieve vriendin om raad vragen. En dat betekent niet dat ze jou naar de mond praat. Luister goed vandaag!

LEEUW

Heb je het gevoel dat je vastzit in een belangrijk relatie? Maar weet je van jezelf dat je je kop in het zand steekt? Dat kun je nog maanden volhouden. Maar je weet zelf ook wel dat je er echt over moet praten.

MAAGD

Er is niemand zo kritisch op zichzelf als jij. Maar wat levert je dat vandaag op? Alleen een rot gevoel en veel te veel suiker waar je jezelf mee troost. Je kunt de hele kwestie ook even laten rusten. Ontspan!

WEEGSCHAAL

Wikken en wegen is jou niet vreemd. Vandaag wordt echt zo’n dag dat je hoofd de hele dag op een innerlijke wip zit. Zal ik wel of zal ik niet? Of misschien toch wel. Om gek van te worden. Stop ermee!

SCHORPIOEN

Met jouw scherpe blik, kun je bijna alle moeilijke situaties ontrafelen. Maar dat betekent niet dat het emotioneel voor jou de beste oplossing is op dit moment. Vraag aan de persoon in kwestie wat hij nou wil.

BOOGSCHUTTER

Waarom mag je het vandaag voor de verandering niet een keertje bij het verkeerde eind hebben? Van ‘sorry’ zeggen, is nog nooit iemand doodgegaan. En het goede nieuws is dan dat het meteen opgelost is.

STEENBOK

Deze kaart Zwaarden Twee staat astrologisch voor Maan in Tweelingen. En dat betekent weer: diepe innerlijke twijfels. Een knoop komt niet los door eraan te trekken. Peuter nog even door.

WATERMAN

Uit je kritische houding, weet iedereen om je heen dat je niet van plan bent om mee te werken, maar gewoon doet waar jij zin in hebt. Normaal is dat een prima plan. Maar doe je het nu, omdat je het zelf niet weet?

VISSEN

Omdat je vandaag eigenlijk helemaal niet geplaagd wordt door je emoties en hyper analytisch bent, kun je een perfecte assessment maken van de situatie. Kijk daarom meteen een week vooruit.