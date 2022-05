Deze tarotkaart staat voor: remmingen en blokkades, schaamte, niet open staan, niet begrepen worden. De woorden ‘ja maar…’ die constant bij je opkomen. Je kunt het gevoel hebben dat je wordt buitengesloten. In de liefde staat deze kaart voor je gevoelens niet te durven tonen.

Ram

Heb je het gevoel dat je ontploft, van woede, van ongeduld, van dadendrang die er niet uit mag? Ga alsjeblieft sporten voordat je anderen onder de gordel raakt. Zweet het eruit!

Stier

Kun je niet verder? Maak pas op de plaats. Leidt jezelf af met moois, lekkers en liefs, dan komt de oplossing vanzelf in zicht. Blij blijven is nu jouw motto, maar doe niet aan struisvogelpolitiek.

Tweelingen

Gedachten draaien rond in cirkeltjes. Vraag je af wat je aan die mallemolen hebt: niets! Omring jezelf met positieve mensen en positieve gedachten. De nieuwe maan motiveert: alles voor een glimlach!

Kreeft

Check vandaag eens bij welke gedachtegang je onrust voelt. En ga na of wat je denkt wel waar is. Iets van een heel andere kant bekijken doet jou zuchten van opluchting: zo kan het ook.

Leeuw

In jezelf geloven is jouw middle name. Deze kaart spoort je aan om jezelf in het zonnetje te zetten. Weg dus met die parasol, badder in het licht. Meditatie zorgt voor dat extra verlichte gevoel.

Maagd

Verlangen naar iets of iemand… je kunt er moedeloos van worden. Zit niet bij de pakken neer, kleed jezelf mooi aan en gooi je haren los. Ga in de liefde niet voor second best, je verdient 110%.

Weegschaal

Wat je denkt over anderen, geeft informatie over jezelf. Ga eens na of je wat meer krediet verdient. Waar ben jij echt goed in? Wat kun je als geen ander? Doe daar meer van en straal!

Schorpioen

Gedachten gaan alle kanten op, en je gevoelens doen lekker mee. Tem die onrust, focus op je mantra ‘Ik ben goed, precies zoals ik ben’ en zing je lievelingsliedje mee: I’m every woman, it’s all in me.

Boogschutter

Zit je vast? Schroom niet om hulp te vragen. Even dat gekke gesprekje en je kunt al uit die gedachte brei stappen. Kijk wat stand-up comedy of oude Blackadder filmpjes op YouTube.

Steenbok

Wat in je hoofd omgaat heeft enorme impact op je acties. En op je ervaringen! Doe alsof je de ster bent in het tv-programma Beste ondernemer van Nederland en je zelfvertrouwen groeit. Go girl!

Waterman

‘Ik kan dat niet. Ik heb geen tijd. Geen geld.’ Wuif dit soort gedachten naar fabeltjesland want ze zijn niet waar! Alles wat je wilt, ligt aan de andere kant van angst. Zet kleine stapjes en complimenteer jezelf.

Vissen

Neem een power pose aan. Recht je rug, schouders laag en naar achteren, kin omhoog. Fake it ‘till you make it krijgt vandaag impact zodat je je krachtiger voelt. Wat er ook gebeurt, je kunt het aan.