Deze tarotkaart staat voor: langzame groei. Er is gezaaid, nu is het even afwachten wat er opkomt. De kracht zit hem in het kunnen wachten. In de liefde moet je nu niets overhaasten of forceren. Het ontvouwt zich als een roos die opent. Werk: je leert, maar er kriebelt onrust. Je krijgt lessen in geduld.