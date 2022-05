Deze tarotkaart staat voor: verdriet. Je rouwt om iets dat belangrijk was en je krijgt steun en begrip. Wel is de pijn serieus, het gaat niet snel over. Is je relatie stukgelopen? Ben je op het werk een klus misgelopen, of kreeg je ontslag? Deze kaart geeft aan dat het belangrijk is om je eigen aandeel hierin te bekijken.

Ram

Het verleden is voorbij, welkom in het heden. Die tranen of dat bedrukte gevoel overvallen je. Sta jezelf toe ze te voelen. Kijk vervolgens naar wat er nog wél is, en wat de moeite waard is. Veel!

Stier

Er is licht aan het eind van de tunnel. Concentreer je op alles wat leuk, lief en lekker is. Bak een taart voor jezelf, of haal er een bij je favoriete bakker. Nodig iemand uit en je kunt je verhaal kwijt.

Tweelingen

Voel je je alleen? In de steek gelaten? Focus niet op het negatieve, maar pak uit die rugzak. Bekijk wat je allemaal met je meesleepte. Wat kan bij het grofvuil? Tijd voor een grote schoonmaak!

Kreeft

Sla die ander, of jezelf, niet om de oren met alles wat is gezegd en gedaan. Visualiseer jezelf op een luchtbedje op helderblauw water en dobber mee met de stroming. Alles komt goed.

Leeuw

Is De Ware door je vingers geglipt? Nam je verplicht afscheid van iets, of van iemand van wie je houdt? Jij weet dat de zon altijd schijnt achter de wolken. Als niemand anders het doet: verwen jezelf.

Maagd

Sluit jezelf niet af als je verdriet hebt, maar ga er juist op uit. Doe een bakkie met een goede vriend(in) en lucht je hart. Vergeef de mensen die je pijn hebben gedaan. Ze doen het niet expres.

Weegschaal

Je kunt het verleden niet uitwissen, wel kun je met een schone lei beginnen. Herstel de balans door te kijken wie/wat er nog wel in je leven is. Zie hoe ‘rijk’ je bent en oefen dankbaarheid.

Schorpioen

Zin je op wraak? Laat wat er allemaal is gebeurd achter je. Begin aan een nieuw hoofdstuk, want je boek is nog niet uit. Lief zijn voor jezelf is belangrijk. Wat doe je allemaal goed?

Boogschutter

Verdriet? Rancune? Leg je strijdbijl naast je neer en kijk wat er allemaal groeit. Madeliefjes, klavertjes vier en die paardenbloem. Blaas je zorgen weg, samen met de zaadjes.

Steenbok

Laat verdriet en zorgen je rug niet kromtrekken. Sta rechtop en weet dat er geen zwart is zonder wit. Nieuwe kansen komen op je pad. Laat je werk even liggen, zodat je ze kunt opmerken.

Waterman

Lieve vrienden sturen jou bemoedigende woorden: ‘Je kunt het!’ Vertrouwen in jezelf groeit als je simpele stapjes vooruit zet. Start waar je bent, gebruik wat je hebt, doe wat je kunt.

Vissen

Hartenpijn vraagt om zachtheid en erkenning. Knuffel die rikketik en kom vervolgens overeind. Je ziet kansen beter als je in beweging komt. Zie falen als een opstapje naar succes.