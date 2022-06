Deze tarotkaart staat voor: helder je verstand gebruiken. Je kunt dat probleem nu prima analyseren en daardoor tot een goede beslissing komen. In relaties kan dat verhelderende gesprek worden gevoerd, emoties staan op een laag pitje. Best kans dat je samen wat illusies loslaat en doordachte keuzes maakt.

Ram

Kijk wat jij kunt doen om banden te verstevigen. Vaker luisteren? Meer je eigen gang gaan, of juist vaker samen met die ene? Patronen zijn er om doorbroken te worden, het gaat nu gemakkelijk.

Stier

Dat doel heb je voor ogen. Maar hoe ga je het bereiken? Bedenk een stappenplan en plak het op je spiegel. De afstand tussen jou en je dromen wordt kleiner als je iedere dag kleine stapjes zet.

Tweelingen

Lijk jij op een duizend-dingen-doekje? Tijd om je te specialiseren. Versnipper je energie niet, maak eerst het een af voordat je aan iets anders begint. Zet sociale media uit voor meer focus.

Kreeft

Moe van het zorgen? Tijd voor een andere tactiek. Doe iets waaraan je een hekel hebt – stofzuigen, bijvoorbeeld – gewoon niet. Grote kans dat een ander het oppakt. Vraag vaker om wat je echt wil.

Leeuw

Je hebt geen gebrek aan moed, dus speel die kaart vandaag. Je hoeft die relatie niet te verbreken, overleg over de voorwaarden is nu succesvol. Wat is voor jou belangrijk(er) geworden?

Maagd

Frisse energie overspoelt je als een golf: je bent klaarwakker. Wees assertief en doe nu wat het beste is voor jou, niet voor iedereen. Zeg vaker: “Wat een goed idee, maar mijn antwoord is nee.”

Weegschaal

Heb je jezelf te vaak weggecijferd? Laat niet over je heen lopen, maar maak je eigen regels. Zodra je jezelf op nummer 1 zet, zullen anderen je goede voorbeeld volgen.

Schorpioen

Voel je je verstrikt en verstikt door onzichtbare banden? Ontwar alle touwen die je aan het oude binden. Tranen zullen gesprekken vandaag niet in de weg zitten. Je geest is helder.

Boogschutter

Pak je koffer uit. Gooi die rugzak van je af. Je hebt geleerd van de inhoud en nu kun je verder. Gebruik deze dag om schoon schip te maken met je partner. Spreek een wekelijkse date af!

Steenbok

Het is een prima dag voor het opschonen van je computer. Wat heb je niet meer nodig? Gebruik je tijd ook voor klare taal binnen je relatie. Samen wandelend kom je tot heldere afspraken.

Waterman

Open communicatie is nu de sleutel tot succes. Woorden hebben impact, dus kies ze met zorg. Vertrouw erop dat alles wat jou toekomt, als vanzelf bij je terechtkomt. Geen stress nodig.

Vissen

Genoeg overlegd, het is nu tijd om knopen door te hakken. Zeg ja op alles waarvan je gaat glimlachen. Het pad naar wijsheid ligt vol stenen. Jij geeft ze nu een trap en stapt lekker door.