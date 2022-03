De tarotkaart van 5 maart: Vissen, geef alles waar jij je bezwaart over voelt mee aan de wind

Deze tarotkaart staat voor: Bekers Zeven is de kaart van chaos en illusies. Er zijn zoveel mogelijkheden om uit te kiezen. Dus doe je maar niets. Maar als je de zaken echt durft aan te kijken, zul je zien dat illusies vanzelf wegvallen.

RAM

Echt kijken naar wat er voor je staat, vraagt moed. Leg je handen op je hart en voel dat jij dit kunt. Spring over jezelf bedachte ravijnen. Het enige wat je hoeft te doen, is om hulp te vragen. Wees moedig: spring!

STIER

Je hebt een overvloed aan mogelijkheden. Maar kun je door de bomen het bos nog wel zien? Weet je nog wat het beste voor jou is? Het is belangrijk realistisch te blijven. Hoe haalbaar zijn je plannen?

TWEELINGEN

Ben je ontevreden over wat je terugkrijgt voor al jouw liefde en attente gedrag? Steekt dat vervelende onderbuikgevoel weer op? Of ben je verstrikt geraakt in een situatie. Rustig aan, er is een uitweg.

KREEFT

De Bekers Zeven is een kaart die je met een venijnige speldenprik wakker maakt. Neem jij de liefde voor lief? Hoe vanzelfsprekend is jouw relatie met je partner, familie of vriendin? Geef ze aandacht.

LEEUW

Ben je bang dat alles misgaat? Zeg hardop of in jezelf: “Ik heb vertrouwen in mijzelf. Ik kan alles aan, waar ik nu nog bang voor ben. Ik ontvang alles wat goed is voor mij en laat anderen mij helpen”.

MAAGD

Je bent je er misschien niet van bewust, maar wellicht ben je wel verstrikt geraakt in een uitzichtloze situatie. Je kunt jezelf met een andere kijk op de situatie uit deze impasse trekken. Neem actie!

WEEGSCHAAL

Bedenk vandaag welke realistische stappen je kunt zetten, in plaats van te blijven dromen. En voel je je weer ongeduldig worden? Houd je even in. Overzicht en structuur kan echt voor een homerun zorgen.

SCHORPIOEN

Heb je te lang aan een dood paard getrokken en komt er nog steeds geen beweging in? Vraag jezelf eens af waarom je er niet helemaal mee stopt. Dit gaat niet over falen, maar over gezond verstand.

BOOGSCHUTTER

Wil je een huis aan het strand of een job die helemaal bij je past? Het is er allemaal voor jou! Maar dan kun je niet je verstand op nul netten en je blik op oneindig. Blijft in balans, plan je toekomstdromen.

STEENBOK

Met de nodige focus kunnen jouw skills echt winst opleveren in de toekomst. Toch is het ook belangrijk, dat je echt de tijd neemt om te voelen waar je hart een sprongetje van maakt. Liefde komt eerst.

WATERMAN

Lachen anderen om jouw nieuwe plannen? Dat wil niet zeggen dat jouw idee niet uitvoerbaar is, maar het is wel verstandig, ze nog een keer tegen het licht te houden. Wees niet bang om iets te cancelen.

VISSEN

Jij weet hoe je antwoorden uit jezelf naar boven kunt hengelen. Nodig je innerlijke wijsheid uit in je hart en geef alles waar jij je bezwaart over voelt mee aan de wind. Jij bent vandaag in een magische bui.