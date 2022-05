Deze tarotkaart staat voor: een verzorgende, nette instelling, je maakt het dierbaren graag naar de zin. Luxe, huis & haard zijn heilig. In de liefde is er zintuiglijk genot: voelt het fijn, ruikt het lekker, klinkt en smaakt het lekker? Trouw en intimiteit maken blij. Op het werk ben je creatief, ijverig en geduldig.

Ram

Zelfontwikkeling staat centraal, dus boek die cursus of workshop. Ook op het werk voel je je vrijer dan ooit. Klussen in huis pak je nu prima zelf op. Hang op dat schilderij en schilder dat kastje.

Stier

Combineer dingen waarin je lol hebt met je ambities. Wandel euro’s bij elkaar voor het goede doel, en geef je partner en gezin dat knusse huis en heerlijke maaltijd. Het is een prima dag voor gezelligheid.

Tweelingen

Aan wie trek jij je op? Wie klopt er regelmatig op jouw deur? Geef aandacht. Blijf loyaal en vertel gevoeligheden niet door aan anderen. Die goede buur wordt nu een dichtbij-vriend.

Kreeft

Waar stroomt jouw leven overvloedig? Verdien je genoeg? Gaat alles thuis voorspoedig? Sta vandaag stil bij al je zegeningen. Sta op blote voeten, leg je hand op je hart en bedank ervoor.

Leeuw

Geluk is niet vanzelfsprekend. Valt het je vaak toe? Alles heeft een reden, al is het maar om je wakker te schudden. Best kans dat je nu intense dromen hebt. Wat willen ze je vertellen?

Maagd

Met je handen in de aarde krijg je de beste ideeën. Zet je zorgen over geld of spullen aan de kant. Focus op wat goed gaat en besteed tijd aan je dierbare(n). Kritiek? Breng het opbouwend.

Weegschaal

Geniet vandaag van de fijne dingen van het leven. Trek een fles champagne open, trakteer er luxe hapjes bij en verzin vervolgens samen: wat valt er te vieren? Het mag ook iets kleins zijn.

Schorpioen

Jouw leven is jouw bericht aan de wereld. Maak er een inspirerende show van door een feestje te geven voor intimi. Blaas het spelletje Truth or dare nieuw leven in. Jij begint!

Boogschutter

De natuur roept. Wat is jouw antwoord? Zwemmen in zee of in dat meertje, met je blote voeten op het gras, en daarna op een kleedje met een fles lekkers. Maak er een mooie dag van.

Steenbok

Best kans dat jij iets scoort dat je al langer wilde hebben, en ook nog voor een prikkie! Zie je ook de waarde van die ene in je leven? Kun je je leven zonder hem/haar voorstellen? Vertel het.

Waterman

Thuis rommelen is je vandaag wel toevertrouwd, vooral als je iets kunt maken: die website bouwen, die moestuin eindelijk aanleggen? Zaai en je oogst, en niet alleen applaus.

Vissen

Trakteer jezelf op een warm bad vol geurige olie, die massage, dat setje bijzondere tarotkaarten of... een glazen bol. Geef ook wat weg: aandacht, die reading of spirituele uitleg. Je hebt vandaag veel te geven.