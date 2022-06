Deze tarotkaart staat voor: De Ridder van Pentakels is een zalige, stabiele kaart met grote beloftes. Het kan zijn dat je van je hobby je werk gaat maken of dat je werk opeens in een positieve stroomversnelling terechtkomt. Wat je hebt gezaaid, oogst je nu.

Ram

De kaart Ridder van Pentakels kun je het best vergelijken met laaghangend, rijp fruit. Het enige wat jij vandaag hoeft te doen, is op je gemakje net zo veel plukken als je zelf op kunt. Of nog wat extra, om te delen.

Stier

Deze tarotkaart is in je eigen aarde-element. De Ridder van Pentakels heeft nooit haast. Hij heeft de wijsheid in zich dat alles, net als de seizoenen, gebeurt wanneer het moet gebeuren. Vandaag is het tijd om te oogsten!

Tweelingen

De energie laat zich vandaag het best omschrijven als gestaag en rustig. Maar vergis je niet. Deze kaart brengt misschien geen vuurwerk, maar wel een zeer gefocuste route naar het einddoel. Laat je niet opjagen.

Kreeft

De Ridder van Pentakels is een stabiele persoonlijkheid, die z’n eigen kwaliteiten en waarde goed kent. Daarom hoef je ook niet op tafel te slaan om je zin te krijgen. Laat ze maar praten, doe je eigen ding.

Leeuw

Als je zelf echt weet wat je waard bent, heb je veel minder applaus nodig van anderen. Ga vandaag eens na waarom je steeds bevestiging en waardering buiten jezelf zoekt. Kijk in de spiegel.

Maagd

Soms gaat de vaart er helemaal uit en heb je stevige prikkels nodig van buitenaf om überhaupt op gang te komen. Zet koffie. Geef jezelf een schop onder je kont en maak af waar je aan begonnen bent.

Weegschaal

Je kunt wel voor de getijen uitlopen, maar met te veel haast bestaat ook de kans dat je het straks allemaal weer opnieuw moet doen. Rust vandaag een beetje uit. Breng alles in kaart en geef morgen pas gas.

Schorpioen

De Ridder van Pentakels is trouw en loyaal, net als jij. Ook al lijkt het er aan de buitenkant op alsof je niet zo veel aan het doen bent, van binnen ben je al op nieuwe plannen aan het broeden. Hou ze nog even geheim.

Boogschutter

Hoe meer verantwoordelijkheid je durft te dragen, des te sneller verandert de ridder in een koning. Het hoeft allemaal niet vandaag te gebeuren, maar kijk eens wat je qua werk en financiën laat liggen.

Steenbok

Als je alleen focust op je eigen werk en je nooit over je eigen muurtje heen kijkt, naar hoe anderen hun werk doen, kun je behoorlijk vast komen te zitten. Stel je open voor verandering en wees flexibel.

Waterman

Met de Ridder van Pentakels kan het vandaag zo zijn dat je een beetje sloom achter anderen aan blijft hobbelen. Je hebt het zelf misschien niet meteen door, maar je verbaast iedereen om je heen.

Vissen

Je bent vandaag toegewijd aan je werk en je collega’s. Je voelt je een bevoorrecht mens en daardoor ben je geneigd om te veel voor anderen te willen doen. Zorg dat je stapel werk niet onnodig hoog wordt.